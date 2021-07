How To Get Rid Of Split Ends: दोमुंहे बालों की समस्या का सामना आजकल हर लड़की को करना पड़ता है. दो मुंहे बालों के लिए कहा जाता है कि यह हेयर ग्रोथ में रुकावट बनते हैं. ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए बालों को समय-समय पर काटना जरूरी होता है. दो मुंहे बाल होने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे- गर्म पानी से धोना, तौलिये में लपेटना, टाइट बांधना, लगातार स्टाइलिंग, स्ट्रेटनर, कर्लर, ब्लो ड्रायर्स का इस्तेमाल करना और हेयर कलरिंग, पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग करवाना आदि. कई महिलाओं को बाल कटवाना अच्छा नहीं लगता है ऐसे में सवाल उठता है कि दोमुंहे बालों की समस्या से कैसे निपटा जाए. तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. दोमुंहे बालों का समस्या से निपटने के लिए अब आपको बाल कटवाने की कोई जरूरत नहीं है. हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप बिना बाल कटवाए दो मुंहे बालों की समस्या से निपट सकते हैं. आइए जानते हैं-Also Read - Split Ends Tips: स्प्लिट एंड्स को इन हेयर टिप्स की मदद करें दूर, बालों में आएगी चमक और ग्रोथ होगी अच्छी

काली दाल- बालों में उड़द की काली दाल इस्तेमाल करने से दोमुंहे बालों की समस्या से निपटा जा सकता है. इसके लिए आधा कप दाल और एक चम्मच मेथी दाने को साथ में मिक्सी में पीस कर बारीक पाउडर बना लें. अब इसमें आधा कप दही डालें. इस पेस्ट को बालों पर लगाएं और आधे घंटे के बाल शैंपू कर लें.

शहद और दही- शहद और दही लगाने से दोमुंहे बालों की समस्या दूर हो जाती है. इसके लिए आप आधा कप दही लें और इसमें चार बड़े चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लें. इस मिक्सचर में एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल भी मिला लें. अब इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों में अच्छी तरह से लगाएं. इसको एक घंटे के लिए ऐसे ही लगा रहने दें फिर शैम्पू कर लें.