महंगे आई मास्क छोड़िए! सुबह उठते ही आंखों के नीचे दिखने लगती है सूजन? घर पर बनाएं नेचुरल आई पैड

Puffy Eyes Home Remedy: सुबह उठते ही अगर आपके भी आंखों के नीचे सूजन हो जाती है, तो आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप नेचुरल आई पैड को घर पर बना सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 26, 2026, 3:33 PM IST
(Pic credit-AI)
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Puffy Eyes Home Remedy: सुबह उठकर कई सारे लोगों को स्किन से जुड़ी काफी सारी दिक्कतें होती हैं. आजकल बदलती लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पाने की वजह से शरीर और त्वचा में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सुबह उठकर जब आईने में आंखों के नीचे सूजन या पफीनेस दिखाई देती है, तो काफी ज्यादा बेकार लगता है. ये आपकी स्किन को बेकार बनाता है और आंखों की खूबसूरती भी हट जाती है. पूरा चेहरा थका हुआ और फीका नजर आने लगता है. देर रात तक जागना, नींद पूरी न होना, ज्यादा नमक खाना, एलर्जी या लगातार स्क्रीन देखने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से भी आप नेचुरल आई पैड को बनाकर तैयार कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

घर पर ऐसे बनाएं नेचुरल आई पैड

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अगर आप घर पर ही नेचुरल आई पैड को बनाकर आंखों की गंदगी को साफ करना चाहते हैं, तो आपको आज बताते हैं कैसे आप घर पर बना सकते हैं? खीरे और एलोवेरा का आई पैड एकदम बेस्ट साबित होता है, आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. खीरा और एलोवेरा ठंडक देने के साथ-साथ त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए एकदम बेस्ट माना जाता है.

बनाने का तरीका

आधा खीरा कद्दूकस कर लें, इसमें 1चम्मच ताजा एलोवेरा जेल मिलाएं, इन चीजों को आपको अच्छे से मिला देना है और फिर कॉटन पैड पर लगाकर 15 मिनट के लिए फ्रिज में आप रख देना है. फिर आंखों पर 10-15 मिनट तक रखें.

आई पैड लगाने का सही तरीका

घर पर आई पैड को लगाने का सही तरीका अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है आपको बता दें. सबसे पहले चेहरा अच्छी तरह साफ करना है और फिर आई पैड हमेशा ठंडे इस्तेमाल करना है, 10 से 15 मिनट तक आंखें बंद करके लगाना है. बाद में चेहरे को रगड़ने से बचना है. हल्का मॉइस्चराइजर भी आपको लगाना है. आपको जरूर इसको लगाकर देखना चाहिए. इसको लगाकर आपको कमाल के असर देखने के लिए मिल जाएंगे.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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