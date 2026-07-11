18 इंच चौड़े और गहरे गमले में घर पर उगाएं बैम्बू प्लांट, अच्छी ग्रोथ के लिए जरूर फॉलो करें ये टिप्स

Bamboo Plant Growing Tips: घर पर अगर आप बैम्बू प्लांट को उगाना चाहते हैं, तो आइए आपको इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ जरूरी टिप्स बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 11, 2026, 4:13 PM IST
(Pic credit-AI)
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Bamboo Plant Growing Tips: बालकनी या टैरेस पर कई लोगों को पेड़-पौधे लगाना काफी ज्यादा पसंद आता है. हरियाली बेहद ही अच्छी लगती है. अगर आप भी घर पर कुछ हरा-भरा सा रखना चाहते हैं, तो बैम्बू प्लांट आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा. यह न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं बल्कि कम देखभाल में भी तेजी से बढ़ने वाला पौधा भी इसको माना जाता है. कई लोग इसको शुभ भी मानते हैं. सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी इसको माना जाता है, इसलिए कई सारे लोग इसको घर पर रखना चाहते हैं. अगर आप भी बैम्बू प्लांट को घर पर लगाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि लंबे समय तक ताजा और उसकी अच्छे से ग्रोथ हो, तो आपको कुछ टिप्प बताते हैं, जिसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, आइए जान लीजिए.

बैम्बू प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करें?

1. सही गमला

बैम्बू प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको सही गमले का चुनाव करना चाहिए. बैम्बू की जड़ें तेजी से फैलती हैं इसलिए आपको 18 इंच चौड़ा और गहरा गमले का ही इस्तेमाल करना चाहिए. ये लंबे समय तक अच्छी तरह बढ़ता हैं और जड़ों को पर्याप्त जगह भी मिल जाती है.

2. सही मिट्टी

बैम्बू प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सही मिट्टी का चुनाव भी बेहद ही जरूरी है. बैम्बू प्लांट के लिए ऐसी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है जिसमें पानी आसानी से मिल जाए. 40% गार्डन सॉइल, 30% कम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट, 20% रेत, 10% कोकोपीट एकदम बेस्ट रहेगी.

3. गमले में ड्रेनेज होल

बैम्बू प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए गमले में ड्रेनेज होल होना बेहद ही जरूरी है इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है. बैम्बू प्लांट की जड़ों में पानी जमा होना बेहद ही नुकसानदायी माना जाता है. अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा और जड़ें सड़ने से भी आप बचा सकते हैं.

4. धूप और पानी

बैम्बू प्लांट को अच्छे से उगाने के लिए अच्छी धूप और पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है. बैम्बू प्लांट को तेज दोपहर की धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए. सुबह की हल्की धूप ही काफी होती है. बैम्बू प्लांट की मिट्टी हमेशा हल्की नम रहनी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी आपको नहीं देना है.

5. 2 से 3 साल में बदलें गमला

आपको बता दें अगर आप बैम्बू प्लांट को अच्छे तरीके से उगाना चाहते हैं, तो आपको 2 से 3 साल में गमले को बदल देना चाहिए. जरूरत पड़ने पर इसे बड़े गमले में शिफ्ट भी आप करते रहें. ऐसा करने से आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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