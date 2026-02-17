दोगुनी स्पीड से बढ़ेंगी पलकें बस रोजाना लगाना शुरू कर दें ये 1 चीज, 4 हफ्तों में दिखेगा असर

कुछ लोगों की पलकें बेहद हल्की होती हैं, ऐसे में उन्हें इन्हें लेकर शर्मिंदगी होती है, अगर आप भी चाहती हैं आपकी पलकें लंबी और घमी हों, तो कुछ घरेलू नुस्खे आपके बहुत काम आ सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

लंबी-घनी पलकों का सपना हर लड़की का होता है. इस में को शक नहीं है कि बड़ी-घनी पलकें चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करती हैं. हालांकि हम में से कई लोगों की पलकें बेहद हल्की होती हैं, जिसके चलते वो तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे महंगे सीरम, एक्सटेंशन, महंगे प्रोडक्ट्स आदि. हालांकि इनसे वो नैचुरल वाली बात नहीं आती है, इसके बजाय आप घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं. ये सस्ते, सुरक्षित और नैचुरल होते हैं. पलकें भी बालों की तरह होती हैं सही पोषण और देखभाल से लंबी, घनी और मजबूत हो सकती हैं. हालांकि इनमें 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा. आइए जानते हैं कुछ घरेलू और आसान उपाय.

अरंडी का तेल (Castor Oil) –

अरंडी का तेल पलकों को बढ़ाने में तेजी से काम करता है. सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाना वाला तरीका है. अरंडी का तेल (कैस्टर ऑयल) में राइसिनोलिक एसिड होता है, जो पलकों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है. अब बात आती है कि इसे कैसे लगाएं? इसे लगाने के लिए रात को सोने से पहले साफ मस्कारा ब्रश, ईयरबड या रुई की मदद से थोड़ा सा तेल पलकों पर लगाएं और सुबह धो लें, रोजाना ऐसा करें. 2-4 हफ्ते में पलकें घनी दिखने लगेंगी.

नारियल तेल –

नारियल तेल को बालों के लिए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये पलकों को भी तेजी से बढ़ाता है? जी हां ये पलकों को चमकदार और मजबूत बनाता है. नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है, जो पलकों को टूटने से बचाता है और ग्रोथ बढ़ाता है. इसे लगाने के लिए रात में हल्के हाथों से इससे पलकों पर मसाज करें और सुबह उठकर धो लें. आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कैस्टर ऑयल में मिलाकर भी कर सकती हैं.

एलोवेरा जेल –

एलोवेरा जेल को न सिर्फ स्किन के लिए बल्कि पलकों के लिए भी बेहद अच्छा माना जाता है. ये विटामिन्स से भरपूर होता है. ताजा एलोवेरा जेल में विटामिन A, C, E होते हैं, जो पलकों को पोषण देते हैं और ग्रोथ बूस्ट करते हैं, इसे लगाने के लिए ताजा एलोवेरा जेल निकालकर पलकों पर लगाएं. 10-15 मिनट बाद धो लें या रातभर छोड़ दें.

विटामिन ई ऑयल या कैप्सूल –

विटामिन ई कैप्सूल में एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो पलकों को तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं, इसे लगाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल को काटकर तेल निकालें, फिर इसे कैस्टर या नारियल तेल में मिलाकर लगाएं. रात में लगाकर सोएं सुबह धो लें.

बादाम तेल या जैतून का तेल –

लंबी पलकों के बादाम तेल भी बहुत अच्छा माना जाता है, ये विटामिन E से भरपूर होता है, इसे रात में थोड़ा सा लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें, फिर सुबह धो लें.

