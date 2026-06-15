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क्या आपके गमले में भी नहीं आ रहे हैं मोगरे के फूल? ये देसी ट्रिक्स को अपनाकर फूलों से भर जाएगा पौधा

How To Grow Mogra Plant Faster: मोगरे के फूल गमले में लगे हुए कितने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों के गमले में बिल्कुल भी नहीं आते हैं. आज आपको बताते हैं कैसे आप मोगरे के फूलों को घर पर उगा सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 15, 2026, 12:07 PM IST
(Pic credit-pexel)
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How To Grow Mogra Plant Faster: घर और बालकनी को फूलों से सजा रखना कुछ लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता हैं. मोगरे के फूल घर पर लगाते हैं घर काफी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है. घर का हर कोना-कोना खिल उठता है. गर्मियों में मोगरे की खुशबू का एक अलग ही एहसास होता है. अधिकतर लोगों की ये शिकायत होती है कि महंगी खाद और तरह-तरह के उपाय को अपनाने के बाद भी गमले में मोगरे के फूल नहीं आते हैं. गार्डनिंग एक्सपर्ट कहते हैं अगर ठीक से देखभाल न की जाए, तो पौधे बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं. अगर आपके गमले में लगा मोगरा भी फूल नहीं दे रहा है, तो कुछ आसान और देसी उपाय को आपको बताते हैं, जिसको अपनाने से फूलों से लदा हुआ हो सकता है पौधा. सही देखभाल, उचित खाद और धूप मिलना किसी भी पौधे के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. आइए आप भी जान लीजिए कुछ जरूरी टिप्स

मोगरे के फूलों की देखभाल का खास तरीका

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1. सूखी और पुरानी टहनियों को हटाएं

अगर आप मोगरे के गमले को फूलों से भरना चाहते हैं, तो आपको सूखी और पुरानी टहनियों को हटाना होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिस वजह से सारे पौधे धीरे-धीरे मुरझाने लगते हैं. जिसकी वजह से पौधे की नई ग्रोथ रुक.

2. ऑर्गेनिक खाद

मोगरे के फूलों के लिए आपको ऑर्गेनिक खाद तैयार करनी होगी. पौधे को अच्छे पोषण की जरूरत होती है. मोगरे की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको फास्फोरस वाली खाद जरूर डालनी चाहिए. वर्मीकंपोस्ट पौधे को जरूरी पोषक तत्व देता है, नीम की खली मिट्टी को स्वस्थ रखने में मदद करती है.

3. खाद डालने का सही तरीका

मोगरे के गमले को अगर आप फूलों से भरना चाहते हैं, तो आपको खाद डालने का सही तरीका जरूर पता होना चाहिए. खाद को डालने से पहले आपको सबसे पहले मिट्टी को हल्का ढीला रखना है और फिर गुड़ाई करने के बाद खाद को चारों तरफ से डाल देना है. पोषक तत्व धीरे-धीरे जड़ों को मिलता रहेगा.

4. ज्यादा पानी देने की गलती न करें

अगर आप जरूरत से ज्यादा पौधों में पानी देते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. मिट्टी सूखने पर ही पानी दें, ताकि सारी खाद न निकाल जाए, जड़ों में पानी जमा होने से पौधे काफी ज्या्दा कमजोर हो जाते हैं.

5. गमले का आकार

पौधे की बढ़ोतरी में गमले का आकार भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. गमला छोटा है, तो जड़ों को पर्याप्त जगह नहीं मिलती है. नई खाद और ताजी मिट्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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