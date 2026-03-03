Hindi Lifestyle

How To Identify Real And Fake Mawa Here Are The Tips Asli Aur Nakli Khoya Kaise Pahchane

Holi 2026: कहीं नकली मावे की गुजिया तो नहीं बना रहे हैं आप? इन 5 तरीकों से 1 मिनट में करें चेक

how to identify real and fake mawa: होली के त्योहार पर लगभग हर घर में मावे की गुजिया बनती हैं जो खाने में बेहद टेस्टी होती हैं, लेकिन अगर इसमें नकली खोया पड़ जाए तो आपकी सेहत खराब भी हो सकती हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसी तरकीबें लाए हैं, जिनका मदद से आप आसानी से असली और नकली मावे को पहचान सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे

होली के त्योहार को अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में इसे लेकर बाजारों में भी खूब रौनक दिखने लगी है. लोग रंगों के त्योहार की तैयारी में लग गए हैं. त्योहार कोई भी हो लेकिन घर में गुजिया, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन जैसी मिठाइयां बनती ही बनती हैं. होली में भी लोग मावे की गुजिया बनाते हैं, जिसके लिए हम में से अधिकतर लोग मावा (खोया) बाजार से खरीदते हैं और फिर इन्हीं से मिठाई बना लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं. अफसोस, बाजार में नकली और मिलावटी मावा की भरमार है.

आजकल धड़ल्ले से बाजार में नकली मावा बिक रहा है, दुकानदार इसमें आलू, मैदा, स्टार्च, डिटर्जेंट, सिंथेटिक दूध, यूरिया या रिफाइंड तेल मिलाकर सस्ता मावा बनाते हैं, जो दिखने में असली लगता है लेकिन सेहत के लिए जहर होता है. इससे पेट दर्द, डायरिया, फूड पॉयजनिंग, लीवर-किडनी की समस्या तक हो सकती है. ऐसे में असली और नकली मावे की पहचान होना बेहद जरूरी है. आज हम आपको ऐसी 5 ट्रिक्स बताएंगे जिसकी मदद से आप असली और नकली मावे को पहचान सकेंगे. ये तरीके FSSAI, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स पर आधारित हैं.

1. रंग और टेक्सचर से पहचान-

सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे रंग और टेक्सचर से पहचानें. अगर ये हल्का क्रीमी ऑफ-व्हाइट या हल्के भूरे रंग का है और थोड़ा दानेदार, नरम और नम है तो ये असली मावा हो सकता है. असली मावा दबाने पर आसानी से क्रम्बल हो जाता है, लेकिन चिपचिपा नहीं होता. वहीं नकली मावे की बात करें तो ये बहुत ज्यादा सफेद या चाक जैसा ब्राइट व्हाइट, प्लास्टिक जैसा चमकदार, बहुत स्मूद या रबड़ जैसा खिंचता है. दबाने पर चिपचिपा या हार्ड लगता है. खरीदते वक्त हाथ से छूकर देखें असली मावा हाथ पर हल्का घी जैसा ट्रेस छोड़ता है.

2. खुशबू और स्वाद से करें जांच –

अगर खोया असली है तो इसमें ताजे दूध या घी जैसी हल्की मीठी, कच्चे दूध वाली खुशबू आएगी. ये मुंह में रखने पर दूध जैसा स्वाद, चिपकता नहीं लगता है. वहीं नकली मावे की बात करें तो इसमें केमिकल, खट्टी, बदबूदार या बिल्कुल खुशबू नहीं आती है. ये आसानी से मुंह में चिपक जाता है या बेस्वाद/कड़वा लगता है. मावे को लेने से पहले थोड़ा सा सूंघें अगर अजीब गंध आए तो तुरंत मना कर दें.

3. हथेली पर रगड़कर टेस्ट करें-

खोए को खरीदने से पहले इसे हाथ पर रगड़कर देखें, अगर खोया असली हुआ तो ये चिकना, दानेदार लगेगा, हल्का घी छूटेगा और घी-दूध की खुशबू आएगी. वहीं नकली होने पर ये रबड़ जैसा खिंचेगा, चिपचिपा या सूखा लगेगा, कोई खुशबू नहीं होगी या केमिकल वाली स्मेल आएगी.

4. पानी में डालकर टेस्ट करें-

आप चाहें तो खोए को पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा मावा डालकर अच्छे से मिलाएं, देखिए अगर ये धीरे-धीरे घुलता है, दूध जैसा रंग छोड़ता है, लेकिन पूरी तरह घुल नहीं जाता, नीचे दानेदार टुकड़े बैठ जाता है तो ये असली मावा माना जाएगा, लेकिन अगर ये तेजी से घुल जाता है, दानेदार टुकड़े अलग हो जाते हैं या पानी में तैरने लगता है तो समझ लें ये नकली है. अगर पानी दूधिया हो जाए बिना ज्यादा टुकड़ों के तो शुद्ध है.

5. आयोडीन टेस्ट —

इसे सबसे असरदार तरीका माना जाता है. इसके लिए थोड़ा सा मावा गर्म पानी में घोलें, फिर 2-3 बूंद आयोडीन (फार्मेसी से मिल जाता है) डालें, अगर ये असली होगा तो रंग नहीं बदलेगा या हल्का पीला रहेगा, लेकिन अगर ये नकली हुआ तो ये नीले या काले रंग का हो जाएगा. मतलब स्टार्च (मैदा/आलू) मिलाया गया है. यह टेस्ट स्टार्च मिलावट के लिए सबसे रिलायबल है, जो नकली मावा में सबसे आम है.

