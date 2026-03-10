Hindi Lifestyle

How To Identify Sweet And Fresh Orange Follow These Tips When Buying Orange Mithe Santre Ki Pahchan Kaise Kare

हाथ में उठाते ही 5 सेकंड में पता चल जाएगा संतरा मीठा है या नहीं? 99% ये तरीका करता है काम

how to identify sweet and fresh orange: इन दिनों बाजार में संतरे धड़ल्ले से बिक रहे हैं, हालांकि कई बार संरते काफी खट्टे निकल जाते हैं और फिर काफी अफसोस होता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आप मीठे संतरे की पहचान आसानी से कर सकती हैं.

How To Identify Sweet Orange: फलों का सेवन सेहत के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है, खासकर मौसमी फलों का सेवन. डॉक्टर भी इन्हें खाने की सलाह देते हैं. मौसमी फलों की बात करें तो इन दिनों बाजार में संतरे खूब धड़ल्ले से बिक रहे हैं जो खाने में टेस्टी तो होते ही हैं साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी अच्छे माना जाते हैं. हालांकि कई बार इन्हें खरीदकर लाने के बाद निराशा हाथ लगती है. दरअसल में हम इतने मन से संतरे खरीदकर लाते हैं और ये खट्टे निकल जाते हैं और फिर इन्हें खाने का मन नहीं करता है.

बाहर से इन्हें देखकर भी पता नहीं चलता कि ये अंदर मीठा है या खट्टा, हालांकि कुछ आसान ट्रिक्स से आप इस बात का पता लगा सकते हैं, जिनकी मदद से इन्हें हाथ में उठाते ही आपको पता चल जाएगा कि संतरा मीठा और रसीला है या नहीं. इन्हें फॉलो करके आप हमेशा अच्छे संतरे चुन पाएंगे, पैसे वेस्ट नहीं होंगे और स्वाद का मजा आएगा तो चलिए जानते हैं इन मजेदार टिप्स के बारे में.

वजन से करें चेक-

आप संतरे को हाथ में उठाकर भी इसके मीठेपन को जांच सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले एक ही साइज के दो-तीन संतरे हाथ में लें, जो संतरा ज्यादा भारी लगे और ठोस लगे उसे ही चुनें. भारी संतरा अंदर से रस से भरा होता है, इसलिए मीठा और जूसी निकलता है. हल्का संतरा अक्सर सूखा, रेशेदार या खट्टा होता है. ये तरीका 99% काम करता है.

छिलके के रंग से पहचानें-

आप छिलके के रंग से भी इसको पहचान सकते हैं. मीठे संतरे का छिलका गहरा नारंगी या वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का होगा, अगर छिलका हल्का पीला, हरा-नारंगी मिक्स या बहुत चमकदार है तो वो कच्चा या खट्टा हो सकता है।

एकदम यूनिफॉर्म गहरा रंग वाला संतरा सबसे अच्छा होता है. मीठे संतरे का छिलका थोड़ा उबड़ा-खाबड़ा होता है, साथ ही साथ ये पतला और मुलायम भी होगा. वहीं बहुत चिकना, चमकदार या मोटा छिलका वाला संतरा अक्सर खट्टा निकलता है.

खुशबू से पहचानें-

आप संतरे की खुशबू से पहचान सकते हैं कि ये खट्टा है या मीठा. संतरे के डंठल वाले हिस्से या छिलके को हल्का रगड़कर सूंघें, अगर संतरा मीठा है तो इसमें ताजगी भरी सिट्रस खुशबू आती है. अगर खुशबू कम या बिल्कुल नहीं आ रही, तो वो बेस्वाद या खट्टा हो सकता है. वहीं बड़े आकार वाले संतरे अक्सर ज्यादा मीठे और रसीले होते हैं. इन आसान टिप्स की मदद से आप रसीले और मीठे संतरों को आप आसानी से चुन सकते हैं.

