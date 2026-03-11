By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बिना काटे ही 5 सेकंड में ऐसे पता लगाएं कि तरबूज मीठा है या नहीं?
how to identify sweet watermelon without cutting: गर्मी का मौसम आते ही बाजार में तरबूज मिलना शुरू हो जाते हैं. हालांकि तरबूज को काटने के बाद कई बार ये फीका निकलता है, जिससे निराशा होती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप इसे बिना काटे ही इस बात का पता लगा सकते हैं कि तरबूज मीठा है या नहीं.
how to identify sweet watermelon without cutting: मार्च का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. गर्मी के मौसम में रसीले और ठंडे-ठंडे फलों को खाने का मन करता है. गर्मी आते ही बाजार में तरबूज दिखना शुरू हो जाते हैं, जो खाने में टेस्टी तो होते ही हैं साथ ही साथ ये सेहत के लिहाज से भी अच्छे माने जाते हैं. तरबूज में अच्छी मात्रा में पानी होता है जो गर्मी के मौसम में हमें राहत देता है, हालांकि कई बार जब हम तरबूज को बाजार से लाकर काटते हैं तो निराशा हाथ लगती है, जिसके पीछे की वजह है इसका फीका और कम मीठा होना.
कई बार तरबूज ऊपर से तो खूब ताजा और हरा नजर आता है लेकिन काटने के बाद ये सफेद-पीला निकल जाता है, ऐस में पैसे तो खराब होते ही हैं साथ ही साथ मन भी खराब हो जाता है,लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप इसे बिना काटे ही जान जाएंगे कि तरबज मीठा और रसीला है या नहीं. तरबूज की पहचान करने के कुछ आसान और 100% ट्रस्टेड टिप्स हैं. आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में.
1. पीला धब्बा –
अच्छे और मीठे तरबूज को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है इसके पीले धब्बे को देखना. तरबूज का जहां डंठल होता है वहां देखें अगर यहां पीला या क्रीमी पीला धब्बा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि तरबूज अच्छे से पक गया है. तरबूज के पके होने से मतलब है ये अंदर से मीठा और सुर्ख लाल होगा. यह धब्बा तरबूज की सन कुकिंग का निशान है, जितना गहरा, उतना मीठा.
2. ठोक-बजाकर सुनें –
ये भी मीठे तरबूज की पहचान करने की अच्छी ट्रिक है. खरीदने से पहले तरबूज को उठाकर देखें और थपथपाएं, अगर इसमें खोखले जैसी आवाज आ रही है तो आप इसे खरीद सकते हैं. गहरी, खोखली और गूंजती हुई आवाज का मतलब है कि ये पका और मीठा, अंदर रस से भरा हुआ है.
3. शेप और छिलका देखें-
एक्सर्पट बताते हैं कि गोल या थोड़ा ओवल तरबूज ज्यादा मीठा होता है वहीं लंबे वाले में पानी ज्यादा, मीठास कम होती है. अगर इसपर गहरी हरी धारियां हैं तो इसका मतलब है कि ये अच्छा पका हुआ है. छोटा-मध्यम साइज वाला तरबूज ज्यादा मीठा होता है, वहीं बड़े साइज का तरबूज अक्सर फीका होता है.
4. खुशबू से पता करें-
आप खुशबू से भी तरबूज की मिठास का पता लगा सकते हैं. इसके लिए तरबूज लेने से पहले इसे सूंघे, अगर तरबूज मीठा हुआ तो इसे अच्छी सोंधी खुशबू आएगी.