How To Improve Oxygen Level: कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है. इस बार कोरोना की यह दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि बच्चे और युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. ऐसे में इस दौरान खून में ऑक्सीजन लेवल की सबसे बड़ा संकट है. कोरोना से बचने के लिए लगभग हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत हैं लेकिन मांग बढ़ने के कारण ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है. अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन को सिक्योर करके रखना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है. देश में ऑक्सीजन के लिए चल रही जद्दोजहद के बीच जरूरी है कि लोग अपने शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को ठीक रखें. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ठीक रहेगा.

शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज का अहम रोल होता है. इससे आपक शरीर में ऑक्सीजन को मेंटेन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ खास टिप्स-

ब्रीदिंग एक्सरसाइज- ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए ताजी हवा काफी जरूरी होती है. ऐसे में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है. जितना हम सांसों को लेते और छोड़ते हैं उतनी फ्रेश एयर और ऑक्‍सीजन हमारे अंदर जाती है और हमारे फेफड़ों को अच्‍छे से एनर्जी मिलती है.

आयरन को करें डाइट में शामिल- आयरन शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है. आयरन शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन को लेकर जाता है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है. इसके लिए आप अपनी डाइट में सेब, गुड, किशमिश समेत उन चीजों को शामिल करें जिनमें आयरन अधिक होता है.

पीएं भरपूर पानी- पानी हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी होता है इशमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है. जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है. पानी कई समस्याओं का समाधान होता है. ऐसे में भरपूर पानी पीएं.