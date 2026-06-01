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Food Storage Hacks: बिना फ्रिज और बिजली के गर्मी में खाने को कैसे रखें ताजा? तुरंत अपनाएं ये देसी तरीके

Food Storage Hacks: गर्मी में ताजा बनाया खाना भी अगर घंटो बाद खराब हो जाता है, तो आपको कुछ देसी तरीके बताते हैं, जिसको अपनाने के बाद आप बिना फ्रिज और बिजली के गर्मी में खाने को एकदम ताजा रख सकते हैं.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: June 1, 2026, 2:23 PM IST
(pic credit- AI)
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Food Storage Hacks: गर्मियों के मौसम में खाना खराब होने की दिक्कत हर किसी के साथ होती है. ये अधिकतर उनके साथ है, जिनके पास फ्रिज की कोई सुविधा नहीं होती है या बिजली चली जाती है. तेज गर्मी के कारण दूध, सब्जियां, फल और पका हुआ भोजन तक कुछ ही समय में खराब हो जाता है. लोग इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर न चाहते हुए भी सारी चीजों को फेंकना पड़ता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान है और इसका कुछ हल चाहते हैं, तो आप कई सारे देसी उपाय को अपना सकते हैं. कुछ असरदार उपाय ऐसे हैं, जो बिना फ्रिज और बिजली के भी खाने को लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता है आइए जान लें ऐसे कमाल के असरदार उपाय, जिससे आपका खाना जल्दी खराब भी नहीं होगा.

बिना फ्रिज और बिजली के गर्मी में खाने को कैसे रखें ताजा?

1. मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल

अगर आप लंबे समय तक अपने खाने को बिना फ्रिज और बिजली के ताजा रखना चाहते हैं, तो आप मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं. मिट्टी के घड़े में चीजें ठंडी रहती है और मिट्टी का घड़ा सबसे पुराना और कारगर तरीका भी है, जिसको पुराने लोग अपनाया करते थे. खाना अंदर जाते ही उसका तापमान कम हो जाता है.

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2. गीले कपड़े की मदद

खाने को घंटों तक ताजा रखने के लिए आप गीले कपड़े की मदद ले सकते हैं. पके हुए भोजन को आपको सूती गीले कपड़े में लपेटकर रख देना है. आपको बता दें ये देसी जुगाड़ आज भी कई जगह पर लोग करते हैं. खाने की चीजें कुछ घंटों तक ताजी रहेगी.

3. टोकरी में सब्जियां

गांव के कई लोग आज भी खुली टोकरी में रखकर हवा वाली जगहों पर रख देते हैं. इससे वे कई घंटों तक सुरक्षित रहता है और आप इसको घंटों बाद भी खा सकते हैं. आपको सब्जियों को ऐसी जगहों पर रखना है जहां पर सीधी हवा न आती हो.

4. बार-बार गर्म करें

अगर आपके घर पर रखा खाना भी बार-बार खराब हो जाता है और आपको वो फेंकना पड़ता है, तो आप दूध और पका हुआ भोजन 2-3 बार गरम करते रहें. ऐसा करने से कुछ घंटों तक तो आपका खाना सुरक्षित रह सकता है, लेकिन ध्यान रहें अधिक घंटों तक खाने को ताजा रखना मुश्किल है.

5. नमक और सिरके
कुछ घंटों तक खाने को सुरक्षित रखने के लिए नमक और सिरके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. सब्जियों और कुछ खाने की चीजों में आप हल्के नमक लगाकर रख सकते हैं, ऐसा करने से सारे बैक्टीरिया का नाश हो जाएगा.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. )

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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