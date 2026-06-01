Ginger Storage Tips: गर्मियों में फ्रिज में रखने के बाद भी सूख जाती है अदरक? इन देसी जुगाड़ से हफ्तों तक रहेगा ताजा

Ginger Storage Tips: गर्मियों में अगर फ्रिज में रखने के बाद भी सड़ने या सूखने लग जाता है अदरक, तो लंबे समय तक ताजा रखने के लिए कुछ देसी तरीकों को अपना सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.

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(pic credit- AI)

Ginger Storage Tips: गर्मियों के मौसम आते ही खाने-पीने की कई चीजें बुरी तरह से खराब हो जाती है और सारी चीजें बेकार हो जाती है फिर फेंकनी पड़ती है. चाय से लेकर सब्जी, दाल और कई चीजों में अदरक का इस्तेमाल लोग खूब करते हैं. ऐसे में अगर अदरक जल्दी खराब हो जाए तो न सिर्फ पैसे की बर्बादी जल्दी बार-बार बाजार भी जाना पड़ता है. अगर इसे सही तरीके से स्टोर न किया जाए, तो इसका स्वाद और ताजगी दोनों ही काफी ज्यादा खराब हो जाती है. अदरक को स्टोर करने के कई तरीके होते हैं, और ये चीजें भी लोगों को बेहद ही कम पता रहती है. अगर आप भी बार-बार खराब होने की परेशानी से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको गजब के देसी उपाय के बारे में बताते हैं, जिसको अपनाकर आप लंबे समय तक के लिए ताजा रख सकते हैं.

गर्मियों में अदरक को तरोताजा कैसे रखें?

1. पेपर में लपेटकर

अगर आप लंबे समय तक गर्मियों में अदरक को तरोताजा रखने के लिए आप पेपर में लपेटकर फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं. एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में अगर आप डालते हैं, तो सूखने से आप इसको आसानी से बचा सकते हैं.

2. एयरटाइट जिप बैग

अगर आप गर्मियों में अदरक को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो आप एयरटाइट जिप बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं. हवा और नमी के संपर्क में आने से ये बचाव करता है और साथ ही ताजगी और स्वाद दोनों को बनाएं रखने में मददगार होता है.

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3. फ्रीजर में स्टोर

अदरक का इस्तेमाल घरों में खूब किया जाता है. अगर आप तरोताजा रखना चाहते हैं, तो आप फ्रीजर में स्टोर आसानी से कर सकती हैं. अदरक को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लें और फिर इसको एयरटाइट कंटेनर या फ्रीजर बैग में रख दें.

4. अदरक का पेस्ट

आजकल कुछ लोग अदरक का पेस्ट बनाकर इसको अच्छे से स्टोर कर लेते हैं ऐसा करने से आप लंबे समय तक अदरक को तरोताजा रख सकते हैं. पेस्ट को छोटे एयरटाइट डिब्बों में भरकर फ्रिज में आप रख दें.

5. छीलकर स्टोर करें

अदरक को लंबे समय तक के लिए अगर आप स्टोर करते हैं, तो इसको छीलकर स्टोर कर सकते हैं. एयरटाइट जार या जिप-लॉक बैग में डाल दें, ऐसा करने से आपका अदरक हमेशा के लिए तरोताजा रहेगा.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.)