इतनी भीषण गर्मी में जेड प्लांट की पत्तियां पड़ गई है पीली? हरी-भरी रखने के लिए चुपके से अपनाएं ये 5 टिप्स

Jade Plant Care in Summer: अगर आप इतनी भीषण गर्मी में जेड प्लांट की पत्तियों को पीली पड़ने से बचाना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स आप अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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(pic credit- AI)

Jade Plant Care in Summer: गर्मियों का मौसम आते ही इंसान के साथ-साथ इसको बुरा असर पेड़-पौधों में भी देखने के लिए मिलता है. तेज धूप, बढ़ता तापमान और सूखी हवा पौधों की सेहत को बुरी तरह से खराब कर देती है. इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है और देखते ही देखते वो पौधा पूरी तरह से खाली हो जाता है. ऐसे में अगर आपके घर में जेड प्लांट का पौधा लगा हुआ है और उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, झड़ रही हैं या मुरझाई हुई नजर आ रही है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आज आपको ऐसे टिप्स के बारे में बताते हैं, जिनको फॉलो करके आप पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं. जेड प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. ये घर की खूबसूरती को भी काफी हद तक बढ़ाने में मददगार होता है. गर्मियों में कुछ खास बातों का ध्यान अगर न रखा जाए, तो पौधा पूरी तरह से खराब हो सकता है. आइए आपको बताते हैं.

गर्मी में जेड प्लांट की पत्तियों को हरा-भरा कैसे रखें?

1. दोपहर की धूप से बचाएं

भीषण गर्मी में इंसानों का बुरा हाल हो जाता है, तो पौधा को तो और बुरा हाल हो जाता है. इसलिए आपको दोपहर की धूप से हमेशा अपने पौधे को बचाकर रखना है. पौधे को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप मिलें लेकिन दोपहर की धूप न लगे.

2. जरूरत से ज्यादा पानी

कुछ लोग अपने पौधों में जरूरत से ज्यादा पानी दे देते हैं, जिस वजह से आपके पौधे पर इसका बुरा असर पड़ता है. पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन जेड प्लांट के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है. जिसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है इसलिए बार-बार पानी डालकर ये सड़ सकता है.

3. नियमित सफाई करें

अगर आप गर्मियों में अपने पौधों को बचाना चाहते हैं, तो नियमित पत्तियों की सफाई आपको करते रहनी है. धूल जमा होने से पौधे की चमक पर बुरा असर पड़ता है.

4. अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल

अगर आप अपने पौधे को हमेशा हरा-भरा रखना चाहते हैं, तो आपको अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर मिट्टी में पानी ज्यादा देर तक रूकता है, तो फंगस लगता है. इसलिए अच्छी मिट्टी को ही खरीदें.

5. हल्की खाद महीनें में

आपको अपने पौधे में हर महीने हल्की-हल्की खाद को देना है, जिससे आपके पौधे को कोई नुकसान न हो और वो हमेशा हरा-भरा भी रहे.गर्मियों में पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए पोषण काफी ज्यादा जरूरी होता है.