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बारिश में रसोई में रखा नमक हो गया है गीला? इन 5 घरेलू टिप्स को अपनाकर रहेगा सूखा और फ्रेश

Salt Storage Hacks: अगर आपका भी किचन में रखा हुआ चमक गीला हो जाता है, आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको सूखा और फ्रेश रख सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 15, 2026, 7:06 PM IST
बारिश में रसोई में रखा नमक हो गया है गीला? इन 5 घरेलू टिप्स को अपनाकर रहेगा सूखा और फ्रेश

Salt Storage Hacks: बरसात का मौसम आते ही कई सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है और उसको फिर फेंकना पड़ जाता है. घर की रसोई में नमी से जुड़ी कई परेशानियां भी काफी हद तक बढ़ जाती है, जिसको अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. बारिश के दिनों में हवा में नमी अधिक होने के कारण नमक में नमी होने लग जाती है. नमक का गीला होकर डिब्बे में चिपक जाना भी बेहद ही नमक को गीला कर देता है. नमक के दाने आपस में चिपकने लगते हैं और डिब्बे से निकालना भी मुश्किल काफी ज्यादा हो जाता है. अगर आप भी किचन में रखें नमक के गीले होने से परेशान हैं, तो आइए आपको बताते हैं 5 घरेलू टिप्स के बारे में जो नमक को सूखा और फ्रेश रख सकते हैं.

5 घरेलू टिप्स जो नमक को सूखा और फ्रेश रख सकते हैं

1. नमक को सूखे पैन में हल्का गर्म

अगर आपके किचन में नमक काफी ज्यादा नमी छोड़ रहा है और बेकार हो रहा है बरसात के मौसम में तो आपको बता दें नमक को सूखे पैन में हल्का गर्म आपको कर लेना चाहिए. दोबारा सूखा करने के लिए एक आसान तरीका है हल्का गर्म करना बेहद ही आसान तरीका है.

2. नमक को एयरटाइट कंटेनर

अगर आप किचन में रखे नमक को गीले होने से बचाना चाहती हैं, तो आपको नमक को एयरटाइट कंटेनर में रखना ही चाहिए. यही आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होगा. कई बार लोग खाना बनाते समय गीली चम्मच सीधे नमक के डिब्बे में डाल देते हैं.

3. नमक को गैस या सिंक के पास न रखें

अगर आप भी नमक को नमी में रखने से परेशान हैं, तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. नमक को गैस या सिंक के पास भुलकर भी नहीं रखना चाहिए. किचन कैबिनेट या ऐसी सूखी शेल्फ पर ही आपको रखना चाहिए.

4. धूप में कुछ देर रख सकते हैं

अगर किचन में रखा नमक काफी ज्यादा गीला सा लग रहा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इसके लिए नमक को साफ प्लेट या ट्रे में पतली परत में फैलाएं और फिर थोड़ी देर के लिए इसको धूप में सुखाने के लिए रख देना है.

5. नमक के डिब्बे में कुछ चावल डालें

अगर आप भी नमक को नमी से बचाना चाहते हैं, तो आपको बता दें बारिश के मौसम में नमक को सूखा रखने के लिए चावल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं यही आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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