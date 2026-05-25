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गर्मियों में सब्जियों को लंबे समय तक कैसे रखें ताजा? कोई नहीं बताएगा ये सीक्रेट तरीका

How To Keep Vegetables Fresh For Long Time: गर्मियों के मौसम में फल, सब्जियां सारी चीजें खराब हो जाती हैं आज आपको कुछ टिप्स बताते हैं, जिसकी मदद से आप सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रख सकती हैं.

Published date india.com Updated: May 25, 2026 4:05 PM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
गर्मियों में सब्जियों को लंबे समय तक कैसे रखें ताजा? कोई नहीं बताएगा ये सीक्रेट तरीका

How To Keep Vegetables Fresh For Long Time: कई लोग गर्मियों में फल सब्जियों के जल्दी खराब हो जाने से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं काफी कुछ करने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. खराब होने के बाद सभी चीजों को फेंकना पड़ता है. बाजार से ताजी सब्जियां लाने के बाद शाम होते-होते वो काफी ज्यादा मुरझाने लग जाती है. कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, जो तेज गर्मी में जल्दी खराब हो जाती है. फ्रिज में रखने के बावजूद सब्जियां दो-तीन दिन में सड़ने लगती हैं. बार-बार बाजार जाने की परेशानी भी बढ़ने लग जाती है. अगर आप भी सब्जियों को लंबे समय तक के लिए ताजा रखना चाहते हैं, तो कुछ सीक्रेट तरीके हैं, जिसको फॉलो करके आप तरोताजा रख सकते हैं. आइए जान लें.

गर्मियों में सब्जियों को लंबे समय तक कैसे रखें ताजा?

1. अखबार और कॉटन कपड़ा

अगर आपके घर की सब्जियां भी बाजार से लाते ही कुछ घंटों बाद खराब होने लगती है, तो आप अखबार और कॉटन कपड़े की मदद ले सकती हैं. फ्रिज में रखने के बजाय आप अखबार या कॉटन के सूखे कपड़े में लपेटें ताकि कहीं से भी नमी न फैल सके.

2. पॉलीथिन

कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पॉलीथिन के साथ ही सब्जियों को फ्रिज में रख देते हैं. ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना है अगर आप ऐसा करते हैं, तो सारी सब्जियां नमी से खराब हो जाती है. थोड़ी सी नमी भी बैक्टीरिया और फंगस को सब्जियों के अंदर घुसा सकते हैं.

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3. धोने के बाद ड्राई

अगर आप धोने के बाद सीधा फ्रिज या पॉलीथिन में डाल देते हैं, तो ऐसी गलती करने से आपको हमेशा बचना चाहिए. आपको सब्जियों को धोने के बाद हमेशा ड्राई उनको जरूर कर लेना चाहिए.

किन बातों का रखें ध्यान?

बाजार से सब्जियां खरीदकर लाने के बाद कुछ चीजें होती हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो सब्जियों को तरोताजा रख सकते हैं. सब्जियों को स्टोर करने से पहले पूरी तरह सूखा लें, खराब या सड़ी सब्जियों को तुरंत आपको अलग करना है, सब्जियां रखने के लिए प्लास्टिक बैग की बजाय पेपर बैग का इस्तेमाल करें, फ्रिज को जरूरत से ज्यादा न भरें, हफ्ते में एक बार फ्रिज साफ करके दोबारा से सब्जियों को रखें. अगर आप भी इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं, तो लंबे समय तक के लिए आपकी सब्जियां तरोताजा रहेंगी और बार-बार आपको बाजार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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