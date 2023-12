बढ़े हुए Cholesterol को कम कर देंगी ये 5 चीजें , आज ही करें इन्हें अपनी डाइट में शामिल

Hindi Lifestyle

बढ़े हुए Cholesterol को कम कर देंगी ये 5 चीजें , आज ही करें इन्हें अपनी डाइट में शामिल

शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है. यह एक गंदा पदार्थ है जो खून की नसों में जमा होता है. इसका लेवल अधिक होने से आपको दिल से जुड़े रोग, नसों के रोग, हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं.

How to keep your cholesterol down: शरीर के स्वस्थ रखने में हमारे खाने-पीने की आदतें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, लेकिन जब इसका स्तर बढ़ जाता हैं, तो यह हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है.अगर आप अपने बढ़े हुए Cholesterol को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको अपनी खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है.

आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में जानकारी देंगे जिनके सेवन से आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं. इसके साथ ही आपको प्रोसेस्ड फूड और अधिक मात्रा में नमक और चीनी का सेवन बंद करना होगा. यहां हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सेवन से आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित रख सकते हैं.

1. ओट्समील (Oats meal)-

ओट्समील आपके लिए अत्यंत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है. ओट्समील में मौजूद बायोफ्लेवोनोइड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और हृदय को स्वस्थ रखने में बढ़ावा देता है.

2. आंवला (Amla)-

आंवले का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी फायदेंमंद माना जाता है इसमें मौजूद अनिमो एसिड और एंटी-ऑक्सीडेंट की सहायता से आंवला बेड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में शरीर की मदद करता है.

3. अलसी के बीज (Fenugreek Seeds)-

अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलेनिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं जो सीधे बैड कोलेस्ट्रॉल पर वार करता है और काफी असरदार भी होता है. इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अलसी के बीज का सेवन तो जरूर ही करना चाहिए.

4. प्याज (Onion)-

ज्यादातर डिश बिना प्याज के अधूरी लगती है. लेकिन शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है. इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं.

5. ग्रीन टी (Green Tea)-

ग्रीन टी में ऐसे कई तत्त्व होते हैं जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. लगातार ग्रीन टी का सेवन करने से वजन कम करने में मदद मिलती है साथ ही हेल्दी खान पान के लिए, मेटाबोलिज्म ठीक करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप ग्रीन पी सकते हैं.

नोट- यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इनको केवल सुझाव के रूप में लें. india.com इसकी पुष्टि नहीं करता.

