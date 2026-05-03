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भीषण गर्मी में धूप में खड़ी कार उगलती है आग? बैठते ही ठंडक पाने के लिए अजमाएं ये 5 ट्रिक्स
Summer Car Cooling Tips: गर्मियों के मौसम में कार को बाहर खड़ी करते ही उसमें से आग उगलनी शुरू हो जाती है और बैठना तक मुश्किल हो जाता है. आज आपको कुलिंग के कुछ टिप्स बताते हैं.
Summer Car Cooling Tips: गर्मियों के मौसम में इंसान से लेकर जानवर और यहां तक की 5 मिनट गाड़ी धूप में खड़ी कर दें, तो फिर अंदर बैठना तक मुश्किल हो जाता है. कार का दरवाजा खोलते ही ऐसा लगता है किसी ने आग के गोले बरसा दिए हो. सीट, स्टीयरिंग और डैशबोर्ड सारे आग की तरह उबाल मारने लगते हैं. लोग इस समस्या से छुटकारा पाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन इससे कुछ खास असर देखने को मिलता ही नहीं है. लोगों का सवाल यही है आखिर अब करें, तो करें क्या? अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, तो आपको कुछ टिप्स बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी गाड़ी को ठंडा-ठंडा कूल-कूल रख सकती हैं.
कार को भीषण गर्मी में ठंडा कैसे करें?
1. छांव में पार्क
अगर आपकी गाड़ी इस भीषण गर्मी में काफी ज्यादा हीट मारती है और बैठते ही ऐसा लगता है जैसे आग के गोले बरस रहे हो, तो आप छांव में पार्क कर सकते हैं. ऐसा करने से आपकी गाड़ी थोड़ी तो ठंडी ही रहेगी. धूप में कार को पार्क करने से हमेशा बचना चाहिए.
2. सनशेड का इस्तेमाल
इस भीषण गर्मी में अगर आपकी गाड़ी भी काफी ज्यादा हीट छोड़ती है, तो आपको सनशेड का इस्तेमाल करना ही चाहिए. ये धूप की हानिकारक किरणों से बचाती है और साथ ही आपकी गाड़ी को ठंडा रखने का भी काम करती है.
3. खिड़कियों को खुला छोड़े
इस गर्मी में अगर आपकी कार बुरी तरह से हीट कर रही है, तो आपको सबसे पहले खिड़कियों को खुला छोड़ देना चाहिए, ऐसा करने से कार की अंदर की सारी गर्मी बाहर निकाल जाएगी और आपकी कार धीरे-धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाएगी.
4. सीट कवर हल्के रंग
भीषण गर्मी में अगर आप हीट से अपनी कार को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सीट कवर को हल्का ही रखना चाहिए. चटक रंग काफी तेजी से गरम करते हैं और काफी ज्यादा हीट पैदा करते हैं. हल्के रंग ठंडक देने का अधिक काम करते हैं.
5. AC ऑन रखें
बताई गई इन सभी चीजों को करने के बाद आपको अपने कार के AC को ऑन कर लेना है फिर आप देखना आपकी गाड़ी धीरे-धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाएगी. 5 मिनट के बाद ही आप अपनी कार में बैठ सकते हैं. आपको इतना ध्यान देना है कि आपकी कार अधिक समय तक बिल्कुल धूप के पास ना खड़ी हो. वरना परेशानियां और बढ़ भी सकती है.