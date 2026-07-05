बिना तोड़े कैसे पता करें अंडे फ्रेश हैं या खराब? बस इन हैक्स को अपनाकर तुरंत चल जाएगा पता

How to Check Eggs Fresh Or Not: अंडे खाना काफी लोगों खूब पसंद होते हैं. आज आपको बताते हैं, कि बिना तोड़े कैसे पता लगा सकते हैं, कि अंडे फ्रेश हैं या खराब?

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(Pic credit-pexel)

How to Check Eggs Fresh Or Not: अधिकतर लोगों को रोजाना अंडे खाना बड़ा ही पसंद होता है. बाजार से अंडे खरीदते समय कई बार पता नहीं चल पाता है कि वो ताजे हैं या नहीं. घर आकर तोड़ने के बाद पता चलता है और फिर पैसे बेकार होते हैं. अगर आप भी बिना तोड़े जानना चाहती हैं, कि अंडे ताजे हैं या खराब तो काफी सारे ऐसे टिप्स हैं, जिसको अपनाकर आफ फटाफट से पता लगा सकते हैं. अगर आपके फ्रिज में रखे अंडे रखें हैं, तो आप उनका भी आसानी से पता लगा सकते हैं. उन्हें तोड़कर देखने की जरूरत नहीं है बल्कि कुछ आसान घरेलू हैक्स की मदद से आप मिनटों में पता लगा सकती हैं. अगर आप भी इस टिप्स को अपनाना चाहती हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

बिना तोड़े कैसे पता करें अंडे फ्रेश हैं या खराब?

1. हिलाकर आवाज सुनें

अगर आप अंडा खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और बिना तोड़े खराब और ताजे अंडे की पहचान करना चाहते हैं, तो आपको बता दें इसकी आपो हिलाकर आवाज सुननी चाहिए. अगर अंदर से किसी तरह की आवाज नहीं आती है तो अंडा फ्रेश और अगर आती है, तो अंडा पुराना है.

2. पानी वाला टेस्ट

आप पानी वाला टेस्ट भी अंडे की पहचान के लिए कर सकते हैं. इसको करना बेहद ही आसान है और आप आसानी से पता भी लगा सकते हैं. एक गहरे बर्तन में ठंडा पानी आपको लेना है और फिर उसमें अंडा आपको डाल देना है. अंडा बर्तन की तली चिपक गया, तो वो फ्रेश, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खराब है.

3. बदबू

अगर आप अंडे की पहचान करना चाहते हैं, तो आपकी इसकी स्मेल से भी आसानी से पता लगा सकते हैं. अगर अंडे के छिलके से ही अजीब या सड़ी हुई बदबू आने लगे, तो ये बेकार है. ऐसे अंडे को लेने से आपको हमेशा बचना ही चाहिए, वरना आपकी हेल्थ खराब हो सकती है.

4. अंडे के छिलके से करें पता

अगर आप अंडे को बिना तोड़े पहचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले छिलके पर नजर रखनी है और उसको देखना है. फ्रेश अंडे हमेशा साफ, मजबूत और हल्का मैट फिनिश वाला ही नजर आता है. छिलका चिपचिपा, ज्यादा चमकदार, फटा हुआ नजर आए, तो आपको समझ जाना है कि ये अंडा एकदम बेकार है.

5. एक्सपायरी डेट

अंडे को खरीदते समय आपको एक्सपायरी डेट जरूर देखनी है. हमेशा ताजा अंडे ही खरीदें और उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके आपको नहीं रखने चाहिए, वरना उनका स्वाद हमेशा ही बेकार हो जाता है. अंडों को धोकर स्टोर न करें.