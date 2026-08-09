30 दिन में 7 किलो वेट लॉस्ट कैसे करें? जानें आसान डाइट और फिटनेस टिप्स

Weight Loss Tips: क्या आपका टारगेट भी 30 दिन में 7 किलो वेट लॉस करने का है? अगर हां, तो इसके लिए आपको अपनी डाइट और फिटनेस पर खास ध्यान देना होगा. कुछ लोग वजन कम करने के चक्कर में डाइटिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कई बार उन्हें हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए वजन कम करने के लिए सही और बैलेंस्ड डाइट बनाए रखना बहुत जरूरी है.

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वेट लॉस कैसे करें

स्लिम और फिट बॉडी के लिए लोग कई तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता. कुछ लोगों को लगता है कि खाना कम करने या डाइटिंग करने से ही वजन तेजी से कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. इसके लिए सही डाइट के साथ जिम, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना भी जरूरी है. कई बार तेजी से वेट लॉस करने के चक्कर में लोग बीमार भी पड़ सकते हैं. इसलिए अगर आपका टारगेट भी 30 दिन में 7 किलो वजन कम करने का है, तो बिना सोचे-समझे डाइटिंग करने के बजाय सही तरीके को अपनाना जरूरी है.

प्रॉपर डाइट

वेट लॉस के टाइम बैलेंस्ड डाइट लेना बेहद जरूरी है. बॉडी को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलने से कमजोरी आ सकती है. बहुत कम खाना या लंबे समय तक खाना छोड़ना वजन घटाने का सही तरीका नहीं है. इससे बॉडी को जरूरी एनर्जी नहीं मिल पाती और मांसपेशियों पर भी असर पड़ सकता है. प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाना खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है. आप अपनी डाइट में दाल, अंडे, पनीर, सब्जियां, फल और साबुत अनाज जैसी पौष्टिक चीजों को शामिल करे सकते हैं.

एक्सरसाइज

वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है. फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी ज्यादा कैलोरी खर्च करता है और मसल्स को मजबूत बनाए रखने में मदद मिलती है. वेट लॉस के लिए, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार वॉकिंग, साइकलिंग, रनिंग या वर्कआउट कर सकते हैं. सिर्फ डाइट कम करने से बॉडी कमजोर हो सकता है. वहीं एक्सरसाइज के साथ सही डाइट लेने से फैट कम करने और मसल्स को मजबूत रखने में मदद मिलती है. शुरुआत में बहुत ज्यादा वर्कआउट करने के बजाय धीरे-धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ाना बेहतर रहेगा.

प्रॉपर नींद

वेट लॉस के दौरान अच्छे से नींद लेना भी बहुत ही जरूरी होता है.अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे, तो इससे बार-बार भूख लग सकती है और ज्यादा खाने की इच्छा बढ़ सकती है. कम नींद की वजह से दिनभर थकान भी महसूस हो सकती है, जिससे एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता. इसके अलावा नींद की कमी तनाव को बढ़ा सकती है. इसलिए वजन घटाने के साथ अपनी नींद का रूटीन भी ठीक रखना जरूरी है.

जिम

वजन कम करने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है, लेकिन जिम में किया जाने वाला वर्कआउट कैलोरी बर्न करने और मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है. ट्रेडमिल, साइकलिंग और कार्डियो जैसी एक्सरसाइज बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करती हैं. वहीं वेट ट्रेनिंग से मसल्स की ताकत बढ़ाई जा सकती है.अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं, तो घर पर भी वर्कआउट किया जा सकता है. तेज चलना, स्क्वाट्स, लंजेस और दूसरे बॉडीवेट एक्सरसाइज को अपनी कैपेसिटी के अनुसार रूटीन में शामिल कर सकते हैं. हालांकि, वजन घटाने में डाइट का भी बड़ा रोल होता है, इसलिए एक्सरसाइज के साथ खान-पान पर ध्यान देना जरूरी है.

योगा

योग को भी आप आपकी फिटनेस रूटीन का हिस्सा बन सकते है.योग बॉडी को एक्टिव रखने के साथ स्ट्रेस कम करने और शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है. सूर्य नमस्कार,विन्यास और पावर योग जैसी एक्टिव योग स्टाइल से शरीर की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है.योग और प्राणायाम तनाव को कम करने में मदद करता है. तनाव कम होने से कई लोगों को अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिलती है. वहीं कुछ योगासन डाइजेशन और शरीर की मोबिलिटी को सपोर्ट कर सकते हैं.

इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो सिर्फ डाइटिंग या घंटों एक्सरसाइज करने के बजाय एक बैलेंस्ड रूटीन अपनाएं. सही डाइट, डेली फिजिकल एक्टिविटी, नींद और योग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना ज्यादा बेहतर तरीका है. 30 दिन में 7 किलो वजन कम करने का टारगेट आपका पूरा हो सकता है. इसके लिए डॉक्टर या ट्रेनर से भी सहाल ले सकते है.