How To Loss Weight In Winter Without Exercise In Gym Fat Loss Tips

Weight Loss Tips in Winter: बिना जिम जाए, रजाई में बैठे-बैठे खाएं ये 5 चीजें, वजन खुद हो जाएगा कम

अगर आप ठंड में एक्सरसाइज करने के लिए जिम नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको नीचे बताई चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए. इन चीजों में कैलोरी बहुत कम फाइबर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है.

How to loss weight in winter: सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग कैलोरी से भरपूर खाना खाते हैं.सर्दियों में हवा में ठिठुरन की वजह से अनियमित भूख लगने लगती है, जिससे लोग अपनी भूख से अधिक खाना खा लेते हैं जो कि वजन बढ़ने का कारण बन जाता है. इन दिनों ज्यादातर ऐसी चीजों का सेवन किया जाता है जिनमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है. सर्दियों में गाजर का हलवा और मक्खन से भरा सरसों का साग, गुलाब जामुन, समोसे, छोले भठूरे, जलेबी जैसी चीजों से भला कैसे गुजारा चल सकता है.ठंड के दिनों इन चीजों को खाने में पूरा मजा आता है लेकिन मोटापा बढ़ने का खतरा भी उतना ही होता है.

सर्दियों में जब आप मीठे या चटपटे के सामने घुटने टेक देते हैं, तो पेट की चर्बी बढ़ने लगती है. जब लोग सर्दियों में जब वजन घटाने के बारे में सोचते हैं तो वो इस पर अधिक ठंड की वजह से अमल नहीं कर पाते . ऐसे में अब यह सवाल आता है कि सर्दियों में वजन कम करने के लिए क्या खाना चाहिए, जिससे खान की लालसा भी पूरी हो जाए और वजन भी न बढ़े. चलिए जानते हैं क्या हैं वो चीजें

सर्दियों में वजन कैसे कम करें

चुकंदर

अपने वजन को कंट्रोल में रखने के लिए आप सर्दियों में चुकंदर का सेवन कर सकते है. यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDOA) के अनुसार, चुकंदर में 100 ग्राम सर्विंग में सिर्फ 43 कैलोरी और 0.2 ग्राम फैट और 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है. वजन कम करने के अलावा चुकंदर के सेवन से शरीर को बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं.

गाजर

सर्दियों में गाजर की खूब पैदावार होती है जिसकी वजह से बाजार में इन दिनो गाजर की कीमत भी कम रहती है. यह स्वाद में थोड़ी मीठी होती है और पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है. गाजर में हाई फाइबर और कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जी वजह से यह वजन कम करने वालों के लिए बेहतर विकल्प है.

मूली

सर्दियो में मूली एक कम कैलोरी वाली सब्जी है जो बहुत सारा फाइबर भी देती है. फाइबर का मतलब है अच्छा पाचन और कम पेट की चर्बी. मूली पेट साफ करती है और पाचन को दुरुस्त बनाती है, साथ ही यह कब्ज और अपच जैसी समस्या से राहत देती है.

अमरूद

अमरूद में फाइबर की मात्रा अधिक होती है. इसमें रोजाना की जरूरत का लगभग 12% फाइबर पाया जाता है. सर्दियों में इस रसीले मुलायम फल का सेवन करें और वजन कम करने में मदद पाएं. यह लो कैलोरी फूड पाचन और चयापचय को बेहतर करने में सहायक है.

पालक

पालक वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है और याजन कम करने को आसान बना सकता है. सर्दियों में आपको नियमित रूप से पालक का सेवन करना चाहिए. एक्स्ट्रा फैट को काटने का यह सबसे बढ़िया तरीका है. पालक अघुलनशील फाइबर से भरपूर होता है जो वजन घटाने में मदद करने में आपकी मदद करता है.

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता.

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता.