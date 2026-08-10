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बच्चों के नाश्ते में झटपट से तैयार करें चीज़ी वेजिटेरियन ऑमलेट, रहेंगे हमेशा हेल्दी और बीमारियों से दूर

Vegetarian Omelet Recipe: अगर आप बच्चों के नाश्ते को टेस्टी सा बनाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए चीज़ी वेजिटेरियन ऑमलेट को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 10, 2026, 2:34 PM IST
बच्चों के नाश्ते में झटपट से तैयार करें चीज़ी वेजिटेरियन ऑमलेट, रहेंगे हमेशा हेल्दी और बीमारियों से दूर

Vegetarian Omelet Recipe: बच्चों का खाना बनाना किसी भी टास्क से कम नहीं होता है. बच्चों के लिए रोज सुबह ऐसा नाश्ता तैयार करना आसान नहीं होता, जो स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी हो. आजकल बच्चों को घर के खाने के बजाय बाहर का खाना खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. कई बार बच्चे सब्जियां खाने से मना कर देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं सब्जियों को कुछ ऐसे तरीकों से दें, जिससे खाने में उनको अच्छा लगे और वो कई सारी बीमारियों से भी उनका बचाव हो सके और साथ ही साथ बच्चें इसी काफी ज्यादा मजे से भी खा सकें. ऐसे में चीज़ी वेजिटेरियन ऑमलेट आपके बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट साबित हो सकता है. अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कुछ टेस्टी सा बनाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए चीज़ी वेजिटेरियन ऑमलेट को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं?

वेज ऑमलेट के लिए सामग्री

अगर आप वेज ऑमलेट को घर पर ही बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको बता दें इसको आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत होती है जैसे- चावल, चना दाल, कटे हुए टमाटर, कटा हुआ एक प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई तीन हरी मिर्च, एक पैकेट ईनो, नमक स्वादानुसार, तलने के लिए दो चम्मच तेल. ये सभी चीजें आपको घर पर ही आसानी से मिल जाएगी. ये सभी चीजें खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी मानी जाती है.

वेज ऑमलेट की विधि

अगर आप घर पर ही बच्चों के नाश्ते के लिए वेज ऑमलेट को बनाना चाहते हैं, तो आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं. इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको दाल और चावल को अलग-अलग करके अच्छे से धो देना है और फिर 5 घंटे के लिए भिगो कर इसको रख देना है. अब दोनों चीजों को मिक्सर जार में अलग-अलग ही पीस लेना है और फिर पेस्ट को बना लेना है. अब पिसी हुई चीजों को साथ में मिक्स कर लेना है और फिर इसके ऊपर से नमक को अपने स्वाद के अनुसार डाल देना है. इसके बाद गैस पर तवा गर्म करने के लिए भी आप रख सकते हैं और फिर थोड़ा सा तेल इसमें डाल सकते हैं और फिर इसके बाद दाल और चावल के पेस्ट में कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर मिलाने के लिए रख देना है. ईनो का पैकेट को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. करीब एक कप मोटा-मोटा तवे पर फैलाकर आपको रख देना है. अब आपको इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है. एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद गैस को बंद कर दे और फिर अच्छे से निकाल दें. अब आपके बच्चें के लिए वेज ऑमलेट आसानी से बनकर तैयार है. इसको आप हरी चटनी के साथ में मिलाकर खा सकते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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