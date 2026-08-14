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बिना ब्रेड के घर पर कैसे बनाएं हाई प्रोटीन वाला सैंडविच? यहां जान लें बनाने की स्पेशल रेसिपी.

High Protein Sandwich At Home: आज आपको बताते हैं कि आप घर पर कैसे हाई प्रोटीन वाला सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं. आइए आपको आसान रेसिपी के बारे में बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 14, 2026, 12:33 PM IST
बिना ब्रेड के घर पर कैसे बनाएं हाई प्रोटीन वाला सैंडविच? यहां जान लें बनाने की स्पेशल रेसिपी.

High Protein Sandwich At Home: घर पर छुट्टी का दिन को या कोई त्योहार लोग ऐसी चीजों को खाने के बारे में सोचते हैं, जो टेस्ट के साथ आपकी हेल्थ को भी एकदम फिट रख सके. अगर आप भी नाश्ते में कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप आसानी से सैंडविच को बनाकर खा सकते हैं, लेकिन ये सैंडविच काफी ज्यादा अलग होगा क्योकि इसमें ब्रेड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगी. खाने में सैंडविच बाहर से क्रंची और अंदर से चीजी लगेगा. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये काफी पसंद फायदेमंद लगेगा. इसको आप कभी भी घर पर बनाकर खा सकते हैं. इसको घर पर बनाना भी बड़ा ही आसान है. आइए आपको आसानी से बनने वाली रेसिपी के बारे में बताते हैं.

हाई प्रोटीन सैंडविच रेसिपी

1. अगर आप घर पर ही नाश्ते में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कुछ टेस्टी और हल्का बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप हाई प्रोटीन सैंडविच को बनाकर खा सकते हैं. इसको घर पर बनाना बड़ा ही आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है. ये इतना ज्यादा पसंद आएगा, कि आपको घर पर बार-बार इसको बनाकर खाने का मन करेगा. इसको बनाने की सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी.

2. अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पनीर या गर्म पानी में भीगे हुए सोया चंक्स को आपको ले लेना है और फिर उसमें ही आपको बड़ी हरी मिर्च, लहसुन की कली, आधा इंच से कम अदरक के टुकड़े, जीरा और चुटकी भर हल्दी को आपको लेकर अच्छे से इसमें मिला देना है और फिर साथ ही साथ काली मिर्च, बड़ा चम्मच दही को भी इसमें मिक्स कर लेना है और फिर स्मूद पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है.

3. अब इसके बाद आपको 1 बड़ा चम्मच बेसन का लेना है और फिर इसमें ही मिला देना है और फिर आप देखेंगे कि बैटर गाढ़ा हो गया है. इसमें अब आपको अपने पसंद की सब्जी जैसे- कटा प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, कॉर्न और थोड़ी पीली शिमला मिर्च डालेंगे, तो ज्यादा फायदेमंद और टेस्टी लगेगा. ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को भी आपको लेना है, क्योकि इन चीजों को डालने से स्वाद कई गुना तक बढ़ जाएगा. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

4. इन सभी चीजों को करने के बाद अब आपको एक तवा लेना है, जिस पर आप सैंडविच को सेंक सके या तो आपको सैंडविच मेकर ले लेना है. अब आपको इसमें हल्का बटर लगा लेना है और फिर एक बैटर को तैयार कर लेना है और इसको अच्छे से फैला लेना है. ऊपर से सब्जियां और चीज स्लाइस को भी लगा लेना है. चीज के ऊपर थोड़ी हरी चटनी या लाल चटनी को भी आप लगा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. सैंडविच मेकर को बंद करके गैस पर दोनों तरफ से सेंकने के लिए अब आपको इसको रख सकते हैं.क्रिस्पी होने तक सेंकना है ताकि टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा आए.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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