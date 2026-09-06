इस खास नीले फूलों से घर पर ही बनाएं होममेड टोनर, चेहरे को सॉफ्ट लुक देने में करेगा मदद

Aparajita Flowers Homemade Toner: स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो आप एक खास नीले फूलों से होममेड टोनर को आसानी से घर पर बना सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/how-to-make-a-homemade-toner-from-aparajita-flowers-for-soft-skin-8517966/ Copy

Aparajita Flowers Homemade Toner: आजकल स्किन केयर रूटीन में लोग कई तरह-तरह की चीजों को अपने चेहरे पर लगाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, महंगी-महंगी चीजों को जरूरत से लगाने के बाद भी आपकी स्किन चमकदार और ग्लोइंग नहीं बनती है और लोग इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं. चेहरे को फ्रेश, हाइड्रेटेड और सॉफ्ट बनाए रखने की हो, तो टोनर को स्किन केयर के लिए लोग सबसे बेस्ट मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर से खरीदने के बजाय आप घर पर ही नीले फूलों यानि अपराजिता के फूलों से बेस्ट टोनर को बना सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान है और इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. अगर आप रोजाना इसको अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो आपकी स्किन काफी ज्यादा चमकदार और ग्लोइंग नजर आएगी. ऐसे में आप घर पर मौजूद चीजों से एक आसान होममेड फेस टोनर को बनाकर तैयार कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं.

होममेड टोनर को बनाने के लिए चीजें

अगर आप घर पर ही होममेड टोनर को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं जैसे- 5-7 ताजे या सूखे अपराजिता के फूल, साफ पानी, एक साफ स्प्रे बोतल. इन सभी चीजों की आपको जरूरत होती है और आपको आसानी से मिल भी जाती है.

होममेड टोनर को बनाने की विधि

अगर आप होममेड टोनर को घर पर बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले एक छोटे पैन को लेना है और फिर एक कप पानी को ले लेना है अब इसके बाद आपको अच्छी तरह साफ किए हुए अपराजिता के फूल को धोकर इसमें डाल देना है. पानी को धीमी आंच पर कुछ मिनट तक गर्म होने के लिए आपको रख देना है. फिर इसके बाद आपको रंग नीला होने लगे, तो गैस को बंद करके रख देना है. गैस को बंद करने के बाद आपको इसको ठंडा होने के लिए रख देना है. फूलों को छानकर अलग कर देना है और पानी को अलग निकाल देना है. तैयार पानी को किसी साफ कांच या स्प्रे बोतल में भरकर आपको रख देना है. अब आपका होममेड टोनर आसानी से बनकर तैयार है. इसको आप चेहरे पर रोजाना लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है. इसको रोजाना लगाने से आपकी स्किन काफी ज्यादा चमकने लगेगी और खिली-खिली स्किन हमेशा नजर आएगी. आपको जरूर लगाना चाहिए. ये स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करती है.