शरीर को फिट रखने के लिए घर पर जरूर बनाएं ये 'एबीसी अचार', शरीर को मिलेगी भरपूर एनर्जी

How To Make ABC Achar At Home: अगर आप अपने शरीर को फिट और खाने के स्वाद को बढ़ाना चाहते हैं, तो 'एबीसी अचार' को घर पर बना सकते हैं. आइए जान लें आसानी से बनने वाली रेसिपी के बारे में.

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(Pic credit-AI)

How To Make ABC Achar At Home: खाने के स्वाद को दोगुना बढ़ाने के लिए लोग अचार को अपनी थाली में जरूर शामिल करते हैं. अधिकतर लोगों को खाने के साथ अचार खाना बड़ा ही पसंद होता है और कई तरह-तरह के अचार को भी लाते हैं या कुछ लोग घर पर ही बनाते हैं. आजकल लोग फिट और हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट में कई तरह-तरह की चीजों को शामिल करते हैं. जो खाने में तो स्वादिष्ट हो ही बल्कि साथ-साथ शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी इससे मिलता रहे. अगर आप अपनी थाली में कुछ हेल्दी और अलग सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप घर पर ही एबीसी अचार को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ ये हेल्दी भी होता है. ये तीन सुपरफूड्स चीजों से तैयार किया जाता है. स्वाद के साथ-साथ शरीर को कई जरूरी विटामिन भी इसको खाने से मिलते हैं. आइए आपको इसको बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.

एबीसी अचार बनाने के लिए जरूरी सामग्री

एबीसी अचार को बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है जैसे- सेब, चुकंदर, गाजर, सरसों का तेल, राई, सौंफ, मेथी दाना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सिरका, हींग ये चीजें आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएंगी.

एबीसी अचार बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही एबीसी अचार को खाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेब, चुकंदर और गाजर लेना है और अच्छे से इनको आपको धो देना है और फिर इन्हें छीलकर छोटे-छोटे पतले टुकड़ों में कट कर लेना है. अब आपको एक साफ सा बर्तन लेना है और उसमें कटे हुए सेब, चुकंदर और गाजर को भी आपको डाल देना है. इसमें हल्दी और नमक को भी आपको अच्छे से मिला देना है और फिर 30 मिनट के लिए इसको ऐसी छोड़ देना है. इसके बाद अब आपको एक पैन लेना है और फिर उसमें सरसों का तेल डालकर गर्म कर लेना है. तेल गर्म करने के बाद उसमें राई, मेथी दाना, सौंफ और हींग को भी डालकर भून लेना है. गैस बंद करके इसको थोड़ा सा आपको ठंडा होने के लिए रख देना है. इसमें लाल मिर्च पाउडर और सिरका को भी मिला देना है. मसाले को सब्जियों और सेब में आपको अच्छे तरीके से डालकर मिक्स कर लें. अब इसको एक साफ और सूखे कांच के जार भर लेना है और फिर 2 से 3 दिन तक इसे धूप में रखकर सूखा लेना है. कुछ दिनों के बाद आपका ABC अचार बनकर तैयार है.