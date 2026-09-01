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शाम बन जाएगी स्पेशल जब घर पर बनाएंगे अरबी के पत्तों के पकौड़े, इस खास रेसिपी से बनाकर करें तैयार

How To Make Arbi Ke Patte Ke Pakode: अगर आप भी घर पर कुछ टेस्टी सा बनाना चाहते हैं, तो आप अरबी के पत्तों के पकौड़े बना सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 1, 2026, 6:04 PM IST
शाम बन जाएगी स्पेशल जब घर पर बनाएंगे अरबी के पत्तों के पकौड़े, इस खास रेसिपी से बनाकर करें तैयार

How To Make Arbi Ke Patte Ke Pakode: शाम के समय अधिकतर लोगों को कुछ न कुछ खाने का मन करता ही है और लोग बाहर जाकर काफी सारी चीजों को भी खाना पसंद करते हैं. चाय के साथ कुछ गरमा-गरम, कुरकुरा और चटपटा खाने का मन लोगों का करता ही है. अगर आप का घर पर ही कुछ टेस्टी और चटपटा खाने का मन है, तो आप अरबी के पत्तों के पकौड़े को आसानी से घर पर बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं और साथ ही साथ इसको बनाना भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है.अरबी से बनी पकौड़ियां स्वाद में बेहद खास होती हैं और बाहर से कुरकुरी तो अंदर से नरम रहती हैं. आपको बता दें ये हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती घर पर रखी कुछ चीजों से मिलकर तैयार हो जाती है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से बना सकते हैं?

अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- अरबी के पत्ते,बेसन, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक कद्दूकस किया हुआ, अजवाइन, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, चुटकी हींग, चावल का आटा, जरूरत के अनुसार पानी, तलने के लिए तेल, बारीक कटा हरा धनिया. इन चीजों की आपको जरूरत होती है.

अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से अरबी के पत्तों के पकौड़े को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पत्तों को काफी अच्छे से धो देना है. उन पर लगी मिट्टी और गंदगी को ही निकाल देना है. पत्तों को धोने के बाद साफ कपड़े या किचन टॉवल से भी इसको काफी अच्छे से धो देना है और फिर इसको अच्छे से सुखा लेना है. इसके बाद पत्तों के मोटे डंठल और जरूरत से ज्यादा मोटी नसों को चाकू से अलग कर देना है और सभी को अच्छे से हटा देना है. अरबी के पत्तों को कच्चा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इससे आपके मुंह में जलन भी हो सकते हैं. पत्तों को अच्छी तरह पकाना जरूरी है. यदि आपको अरबी के पत्तों से एलर्जी है, तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए. इसके बाद बेसन में नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, अजवाइन और जरूरत के अनुसार घोल को तैयार करके इसको मसालेदार पत्तों में लगा सकते हैं. एक के ऊपर एक रखा जाता है और रोल तैयार करके इसको कढ़ाई में तलने के लिए रख देना है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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