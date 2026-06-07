चिकन के नहीं इस बार घर पर ट्राई करें 'बीटरूट पनीर कबाब', लोग करेंगे जमकर वाह-वाही

Beetroot Paneer Kabab Recipe: अगर आप घर पर कुछ हटके बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप चिकन की बजाय इस बार 'बीटरूट पनीर कबाब' को बना सकते हैं. आइए जानिए रेसिपी.

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(pic credit- pexels)

Beetroot Paneer Kabab Recipe: खाने में कुछ न कुछ अलग-अलग डिशेज खाने के लिए मिल जाए, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है. हेल्दी स्नैक की खास बात यह है कि इसे बनाना बेहद ही आसान होता है. आज हम जिस डिश की बात कर रहे हैं उसका नाम है ‘बीटरूट पनीर कबाब’ अक्सर लोग चिकन के कबाब खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इसको खाएंगे, तो बार-बार बनाकर खाएंगे. टेस्टी और हेल्थ दोनों को चकाचक रखने में मदद करता है. शाम की हल्की भूख मिटाने, बच्चों के टिफिन, अचानक आए मेहमानों के लिए ये लिए बेहद ही बेस्ट है. हेल्थ और टेसट दोनों के लिए ये बेस्ट है. अगर आपको भी इसको घर पर बनाना नहीं आता है, तो आइए इसकी आसानी से बनने वाली रेसिपी के बारे में बताते हैं, जिसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

बीटरूट पनीर कबाब की सामग्री

अगर आप घर पर बीटरूट पनीर कबाब को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- बीटरूट, पनीर, ब्रेड, लहसुन का पेस्ट, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरी मिर्च, धनिया पत्तियां, तेल ये सभी चीजों का आपके पास होना जरूरी है.

बीटरूट पनीर कबाब बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से बीटरूट पनीर कबाब को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक बाउल लेना है और फिर बीटरूट और पनीर को अच्छे से कद्दूकस करके बाउल में रख देना है. बाउल में ब्रेड क्रंब्स, अदरक-लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च औऱ नमक को अपने हिसाब से बनाकर तैयार कर लेना है. अच्छे से मसलते हुए अब इसको आपको गूंथ लेना हैं. छोटे-छोटे हिस्से लेकर कबाब की तरह गोल-गोल शेप देकर बना लेना है. कुछ मिनट के लिए आपको अलग रखकर ऐसी इसको छोड़ देना है. अब आपको तवा लेना है और इसमें तेल डालकर गरम कर लेना है, कबाब को तवे पर रखें और मीडियम आंच पर आपको इसको अच्छे से पकाना है. गोल्‍डन और कुरकुरा होने तक आपको इसको पकाना है. गरमागरम टेस्‍टी और हेल्‍दी बीटरूट पनीर कबाब आपके बनकर तैयार हैं. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आता है. इसको बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. अगर आप जल्दबाजी में कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट रहेगा. हरी चटनी के साथ इसको आप खा सकते हैं.