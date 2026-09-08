बच्चों की हेल्थ को बनाएं रखने के लिए नाश्ते में बनाएं चुकंदर की रोटी, बनाना है बेहद ही आसान

Beetroot Roti Recipe: बच्चों की हेल्थ को अगर आप फिट रखना चाहते हैं, तो उनको रोजाना नाश्ते में चुकंदर की रोटी को बनाकर खा सकते हैं.

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Beetroot Roti Recipe: बच्चों की डाइट को आपको हमेशा हेल्दी रखान चाहिए, वरना काफी सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है. डाइट को लेकर हर माता-पिता की कोशिश रहती है कि उनके खाने में ऐसी चीजों को शामिल करें, जो उनकी हेल्थ को फिट रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. बच्चों को रोजाना हरी सब्जियां, फल या दूसरी हेल्दी चीजें खिलाना किसी भी चुनौती से कम नहीं है, बच्चें बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं. अगर आप भी अपने बच्चों की हेल्थ को हमेशा फिट रखना चाहते हैं, तो आप चुकंदर की रोटी को बनाकर खा सकते हैं. ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. इसको खाकर आपका बच्चा एकदम फिट और हेल्दी नजर आता है. आइए आपको बताते हैं आप घर पर इसको कैसे बना सकते हैं?

नाश्ते में बच्चों के लिए कैसे बनाएं चुकंदर की रोटी

चुकंदर की रोटी सामग्री

अगर आप नाश्ते में बच्चों के लिए चुकंदर की रोटी को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ सामग्री की जरूरत होती है जैसे- गेहूं का आटा, चुकंदर, पानी, अजवाइन, थोड़ा सा नमक, घी या तेल, हल्के मसाले, बारीक कद्दूकस की हुई गाजर या थोड़ा सा पनीर को भी ले सकते हैं, स्वाद काफी गुना तक बढ़ जाएगा

चुकंदर की रोटी बनाने की विधि

अगर आप घर पर चुकंदर की रोटी को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह धोकर छील लेना है और फिर छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेना है इसके बाद आपको उबालने के लिए रख देना है और इसको हल्का स्टीम करने के लिए रख देना है. ठंडा होने दें और मिक्सर में डालकर बारीक प्यूरी तैयार कर लेनी है फिर इसके बाद एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा आपको ले लेना है चुकंदर की प्यूरी, अजवाइन और थोड़ा नमक को भी आप मिक्स कर लें. थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लेना है और फिर इस आटे में आपको घी या तेल लगाकर ढककर रख देना है. अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां आपको बना लेनी है और फिर इसमें हल्के सूखे आटे की मदद से बेल लेना है और सभी को आपको ऐसी बनाकर बेल लेना है. तवा गर्म करने के लिए रख देना है और फिर इसमें रोटी को डालकर दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लेनी है. पकने के बाद जरूरत के अनुसार थोड़ा घी आपको लगाकर खाना है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और बच्चें भी बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं.