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गालों को नेचुरली लाल बनाने के लिए घर पर बनाएं चुकंदर का टिंट, बिना मेकअप ब्लश करेगा आपका चेहरा

How To Make Beetroot Tint: अगर आप बिना केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल किए बिना गालों को लाल बनाना चाहते हैं, तो आपको चुकंदर का टिंट कैसे बनाते हैं बताते हैं?

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: June 4, 2026, 8:26 PM IST
(pic credit- pexels)
(pic credit- pexels)

How To Make Beetroot Tint: आजकल हर कोई अपने चेहरे को नेचुरल और ग्लोइंग स्किन बनाना चाहता है, लेकिन बाजार में मिलने वाली कई चीजें केमिकल से बनी होती है, जिसको लगाने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा खराब हो जाएंगी. गालों को लाल बनाने के लिए लड़कियां ब्लश और टिंट अपने चेहरे पर लगाना पसंद करती हैं, लेकिन इसमें मौजूद केमिकल्स कई बार त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं. आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्किन को ग्लोइंग आप बना सकें. अगर आप घर पर ही कुछ चीजें बनाकर अपने गालों को लाल बनाना चाहते हैं, तो आप चुकंदर का टिंट आसानी से बना सकते हैं.

चुकंदर का टिंट बनाने की चीजें

अगर आप घर पर चुकंदर का टिंट बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है-जैसे छोटा चुकंदर, एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन ये चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी. नेचुरल चीजें लगाने से आपके चेहरे पर काफी ज्यादा अच्छा असर देखने को मिल सकता है.

चुकंदर का टिंट बनाने की विधि

अगर आप चुकंदर का टिंट घर पर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको चुकंदर लेकर इसको अच्छे से धोना है और फिर कद्दूकस से अच्छे से छील लेना है. जो आपने कद्दूकस किया है उसका एक अच्छे से रस निकाल लेना है. जो भी आपने रस निकाला है, उसमें अब ताजा एलोवेरा जेल को मिला देना है. हल्की सी ग्लिसरीन भी आपको इसमें मिला देनी हैं. सारी चीजें डालने के बाद आपको चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपका चुकंदर का टिंट बनकर तैयार है. इसको आप कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं. इसको गालों में लगाएंगी, तो गाल काफी ज्यादा नेचुरली लाल नजर आएंगे. देखते ही लोग जमकर तारीफ बी करेंगे. इसको आप गालों में आसानी से लगा सकते हैं. उंगलियों से निकालकर आपको हल्के हाथों से ब्लेंड करना है और फिर आपको गजब का ग्लो चेहरे पर नजर आएगा. आप इस टिंट का इस्तेमाल अपने होंठों को नेचुरल लाल रखने के लिए भी लगा सकती हैं. होंठों पर अगर आप लगाना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको होंठों को अच्छेसे साफ कर लेना है और फिर हल्का सा टिंट लेना है और फिर उसको उंगलियों से ही अपने होंठों के निचले हिस्से में लगाना है. सूखने के बाद आप देखेंगे की आपके होंठ कितने ज्यादा शाइन और ग्लो कर रहे हैं. आप इसको लंबे समय तक के लिए भी स्टोर कर सकती हैं. लड़कियों के लिए ये एकदम बेस्ट है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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