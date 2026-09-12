गणेश चतुर्थी पर बप्पा के भोग के लिए घर पर बनाएं बेसन के लड्डू, नोट करें आसान रेसिपी

Besan Ladoo Recipe: गणेश चतुर्थी पर अगर आप बप्पा के भोग के लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर बेसन के लड्डू को बना सकते हैं.

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Besan Ladoo Recipe: गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है. ये त्योहार सभी लोगों के लिए बड़ा ही खास माना जाता है. इस दिन भक्त भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें उनकी पसंद की अलग-अलग मिठाइयों और पकवानों का भी भोग लगाते हैं. मोदक के साथ लड्डू का भोग तो काफी ज्यादा लगता है क्योकि उनको ये सबसे ज्यादा पसंद होता है. ऐसे में अगर आप इस गणेश चतुर्थी पर बाजार से मिठाई लाने के बजाय घर पर ही कुछ खास तरह के लड्डू को बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से बेसन के लड्डू को बना सकते हैं. भोग के लिए ये एकदम बेस्ट साबित होंगे. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है.

गणेश चतुर्थी पर बेसन के लड्डू कैसे बनाएं?

बेसन

घी

पिसी हुई चीनी

इलायची पाउडर

काजू, बादाम, किशमिश 2-3 बड़े चम्मच. आपको इन चीजों की जरूरत होगी और ये सभी चीजें घर पर आसानी से मिल जाएंगी.

बेसन लड्डू बनाने की विधि

अगर आप गणेश चतुर्थी पर कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप आसानी से भोग के लिए बेसन लड्डू को बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको आप घर पर आसानी से बना भी सकते हैं. इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कड़ाही में घी डालकर इसको गर्म करने के लिए रख देना है और फिर इसके बाद इसमें बेसन को डाल देना है और फिर भूनना है और धीमी आंच पर करके आपको इसको भून लेना है. जब बेसन गोल्डन ब्राउन हो जाए और अच्छे से भून जाए, तो आपको गैस को बंद कर देना है. बेसन ठंडा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और पिसी हुई चीनी डालकर अच्छे से इसको मिला देना है. अब इसमें कटे हुए ट्राई फ्रूट्स को भी डालकर सभी चीजों को मिक्स कर लेना है. अब भूने हुए बेसन को आपको हाथों की मदद से गोल-गोल लड्डू का शेप देकर इसको अच्छे से बना देना है. हाथों में चिपके ना इसके लिए थोड़ा सी घी भी आप लगा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. अब आपका लड्डू बनकर एकदम तैयार है. इसको आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर आसानी से भर सकते हैं. गणेश भगवान को भोग के लिए आप चढ़ा सकते हैं. इसको आप बच्चों को भी खिला सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद भी आता है.