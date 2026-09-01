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लंच या डिनर में झटपट से बनाएं बेसन का थोपा, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का करेगा मन

Besan Thopa Recipe: लंच या डिनर में आपको भी कुछ टेस्टी और चटपटा खाने का मन है, तो आप बेसन का थोपा आसानी से बना सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 1, 2026, 6:46 PM IST
लंच या डिनर में झटपट से बनाएं बेसन का थोपा, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का करेगा मन

Besan Thopa Recipe: लंच या डिनर में क्या बनाएं अधिकतर लोग इसको सोचते ही रह जाते हैं और समझ में ही नहीं आता है. अगर लंच या डिनर में रोज-रोज वही दाल, सब्जी और रोटी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ चटपटा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप बेसन का थोपा को आसानी से बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं. बेसन से बनने वाली यह देसी डिश स्वाद में बेहद चटपटी और मसालेदार लगती है. इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है. घर पर रखी कुछ चीजों से झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा. फटाफट भी आप इसको बना सकते हैं. बेसन का थोपा कई घरों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है. अगर आप भी घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं.

बेसन का थोपा बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर लंच या डिनर में कुछ टेस्टी सा बनाना चाहते हैं, तो बेसन का थोपा बनाने की सामग्री बताते हैं जैसे- बेसन, पानी, तेल या घी, हींग, जीरा, खड़े मसाले, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, हरा धनिया. ये सभी चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी.

बेसन का थोपा बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से बेसन का थोपा लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बर्तन में बेसन, हल्दी, हींग और नमक को लेकर पतला घोल बना देना है. घोल में गाठें न पड़ें. घोल को 2-3 मिनट के लिए घोल को सेट रखने के लिए छोड़ देना है. कड़ाही में 1 चम्मच तेल डालकर गरम करने के लिए रख देना है और फिर बेसन के इस घोल को कड़ाही में डाल देना है और फिर धीमी आंच पर लगातार चलाते रहना है और फिर गैस को बंद करके रख देना है. अब एक थाली में हल्का सा तेल आपको लगा लेना है और फिर पके हुए गाढ़े बेसन को फैला देना है. 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है. चौकोर के आकार का अब आपको कट कर लेना है. इसके बाद कड़ाही में 2-3 चम्मच तेल को डालकर इसमें जीरा, राई और खड़े गरम मसाले को डाल दें. बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनने के लिए रख देना है. अदरक-लहसुन का पेस्ट को डाल देना है. पिसे हुए टमाटर धनिया पाउडर, लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक को भी डालकर भून लेना है. पानी को भी डाल देना है. कटे हुए बेसन के टुकड़े 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाने के लिए रखना है. कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देना है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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