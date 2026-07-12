ढाबा स्टाइल गुब्बारे जैसा फूला-फूला भटूरा घर पर चाहते हैं बनाना? जानिए शेफ की आसान सीक्रेट ट्रिक

Dhaba Style Fluffy Bhatura Recipe: अगर आप भी ढाबा स्टाइल गुब्बारे जैसा फूला-फूला भटूरा घर पर बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको इसकी आसानी सी रेसिपी के बारे में बताते हैं, जिसको फॉलो करके आप आसानी से बना सकती हैं.

Written by: Ritika
Published: July 12, 2026, 3:05 PM IST
(Pic credit-AI)
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Dhaba Style Fluffy Bhatura Recipe: छोले- भटूरे खाना भला किसको पसंद नहीं होते हैं. भारत के लोग तो इसको बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं. अधिकतर लोग इसको घर पर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर पर ढाबा स्टाइल फूला-फूला भटूरा नहीं बन पाता है. अगर आप भी घर पर ढाबा स्टाइल फूला-फूला भटूरा बनाना चाहते हैं, लेकिन हर बार भटूरा कम फूला हुआ बनता है, तो आज आपको निरााश होने की जरूरत नहीं है आज आपको गुब्बारे जैसे फूले हुए और खाने में बाहर से हल्के कुरकुरे व अंदर से बेहद नरम भटूरे को बनाने के बारे में बताते हैं, ये शेफ की आसान सीक्रेट ट्रिक हैं, जिसको बेहद ही कम लोग जानते हैं, आइए आपको इसके पीछे के बनाने के राज के बारे में बताते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.

गुब्बारे जैसा फूला-फूला भटूरा घर पर कैसे बनाएं?

ढाबा स्टाइल भटूरा बनाने के लिए सामग्री

ढाबा स्टाइल भटूरा बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामग्री की जरूरत होती है जैसे- मैदा, बड़े चम्मच सूजी, बड़े चम्मच दही,
चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चुटकी बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी, तलने के लिए रिफाइंड ऑयल ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए और ये घर पर आसानी से मिल जाएगा.

ढाबा स्टाइल भटूरा बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही ढाबा स्टाइल भटूरे को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मैदा, सूजी, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को लेकर अच्छे से मिक्स करके सभी को दही और तेल में मिलाकर गुनगुना पानी डालते हुए मुलायम आटा गूंथ लेना है और फिर आटे को अच्छी तरह गूंथकर कम से कम 2 से 4 घंटे तक रेस्ट के लिए छोड़ देना है. इसके बाद आटे की लोइयां बनाकर तैयार कर लेनी है और फिर बेलते समय बहुत ज्यादा सूखा आटा आपको नहीं लगाना है. अब आपको एक बड़ी कड़ाही लेनी है और फिर उसमें तेल को डाल देना है. तेल अच्छी तरह गर्म होने के लिए रख देना है. तेल गर्म होने के बाद गैस को मीडियम-हाई फ्लेम पर अब आपको रख देना है और फिर इसके बाद भटूरे को आपको डाल देना है. फिर आप देखेंगे कि आपका भटूरा गुब्बारे की तरह फूलने लगा है. सूजी मिलाने से भटूरे में हल्की कुरकुराहट वापस आ जाती है. अब आपका गरमागरम भटूरा छोले के साथ में खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. आपको जरूर बनाकर देखना चाहिए.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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