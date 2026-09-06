वीकेंड डिनर में घर पर बनाएं बिहारी स्टाइल फिश करी, नोट करें आसान रेसिपी

Bihari Style Fish Curry Recipe: वीकेंड पर डिनर को स्पेशल बनाने के लिए आप घर पर बिहारी स्टाइल फिश करी को बना सकते हैं. रेसिपी बेहद ही आसान है.

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Bihari Style Fish Curry Recipe: वीकेंड पर लोगों को कुछ न कुछ टेस्टी खाने का मन होता ही है और उसके लिए महंगी-महंगी चीजें खाते हैं, लेकिन आप बाहर जानें की जगह घर पर ही कुछ टेस्टी सा बनाकर खा सकते हैं. अगर आप वीकेंड डिनर को कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से बिहारी स्टाइल फिश करी को बना सकते हैं. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. बिहार के पारंपरिक खान-पान में मछली की कई तरह की रेसिपी वहां पर बनाई जाती है, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है. एक बार खाने के बाद आपको बार-बार बनाकर खाने का मन करेगा. मसालों की खुशबू, सरसों के तेल का स्वाद और ग्रेवी का चटपटा फ्लेवर इसको और ज्यादा खास बनाने में मददगार होता है. अगर आप भी नॉन-वेज खाने के शौकीन हैं, तो आप बिहारी स्टाइल फिश करी को एक बार घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. आइए बताते हैं इसको आप कैसे घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं.

बिहारी स्टाइल फिश करी सामग्री

अगर आप घर पर आसानी से बिहारी स्टाइल फिश करी को बनाना चाहते हैं, तो आप सामग्री की जरूरत होगी जैसे- रोहू या कतला मछली, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन का पेस्ट, नमक, सरसों का तेल, पीली सरसों, काली सरसों, लहसुन की कलियां, जीरा, काली मिर्च के दाने, हरी मिर्च, टमाटर, मेथी दाना, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हरा धनिया. इन चीजों की जरूरत होती है. ये सभी चीजें आपको घर पर ही मिल जाएंगी.

बिहारी स्टाइल फिश करी विधि

अगर आप घर पर कुछ खास तरीके से मछली को बनाना चाहते हैं, तो आप बिहारी स्टाइल फिश करी को बना सकते हैं, ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको मछली के टुकड़ों को अच्छी तरह से धो देना है और फिर इसमें हल्दी, लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक को 15 मिनट के लिए ऐसी छोड़ दें. अब आपको इसके बाद कड़ाही में सरसों का तेल डालकर गरम कर लेना है और फिर इसके बाद मैरीनेट की हुई मछली को तेज आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलने के लिए रख देना है. अब आपको एक मिक्सी का जार लेना है और फिर इसमें पीली और काली सरसों, लहसुन, जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च को डाल देना है और फिर पानी को हल्का सा मिलाकर बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है. मेथी दाना को बचे हुए तेल में डाल देना है और फिर सरसों-लहसुन का पेस्ट भी इसमें मिला देना है. धीमी आंच पर सभी को अच्छे से भून लेना है. हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी को भी डाल देना है. कटे हुए टमाटर और नमक को भी इसमें मिला देना है और फिर ढक्कन से रखकर इसको पकाना लेना है. 2 कप गरम पानी ऊपर से मिला देना है. अच्छे से पकने के बाद आपको गैस बंद कर देना है और फिर ताजा कटा हरा धनिया ऊपर से आपको मिला देना है.