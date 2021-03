How To Make Bnana Hair Pack: मौसम बदलने का असर बॉडी के साथ-साथ बालों पर भी नजर आता है. इस मौसम में अक्सर महिलाओं को बाल टूटने और पतले बालों की समस्या से जूझना पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि आप इस मौसम में अपने बालों का खास ख्याल रखें. अगर आप बालों को घना और मजबूत करने के लिए किसी घरेलू उपाय की तलाश कर रही हैं तो केला (Balo Par Kaise Lagaye Kela) आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. ऐसे में आज हम आपको केले के हेयर पैक (Kaise Banaye Kele Ka Hair Pack) के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं इसके फायदे और इसे बनाने का तरीका. Also Read - Hair Brush Tips: अगर आप भी करते हैं इस तरह के कंघे का इस्तेमाल, तो जल्दी ही हो जाएंगे गंजे

सामग्री

-एक केला

-एक छोटा चम्‍मच कैस्‍टर ऑयल

-एक छोटा चम्‍मच गुलाब जल

-एक बड़ा चम्‍मच एलोवेरा जैल

विधि

– इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक अच्छी तरहके पका हुआ केला लें.

– इसे अच्छे से मैश कर लें ताकि इसमें कोई गांठ ना रहे.

– मैश केले में गुलाब जल और कैस्‍टर ऑयल डालें. इस मिश्रण को अच्‍छी तरह से मिक्‍स करें.

– इसमें एलोवेरा जैल डालें.

– इस मिश्रण को अच्‍छी तरह से मिक्‍स करें और एक एयर टाइट कंटेनर में भर लें. इसे फ्रिज में स्टोर करें.

– इस जैल को बालों में हफ्ते में एक बार जरूर इस्‍तेमाल करें. आप इस जैल से स्‍कैल्‍प की मसाज करें और इसे लेंथ पर भी लगाएं.

– आधे से एक घंटे के लिए बालों में लगा रहने दें फिर वॉश कर लें.

बालों पर केले के फायदे

– स्‍कैल्‍प में ज्यादा खुजली की समस्‍या है तो केले का जैल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है.

– डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बालों में केले का जैल लगाएं. इससे डैंड्रफ की समस्या दूर होती है.

– केला नेचुरल कंडीशनर भी होता है. इसे बालों में लगाने से बाद स्मूद बनते हैं.

– लंबे बाल पाने की ख्वाहिश रखती हैं तो केला आपके लिए अच्छा साबित होता है. यग बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है.