घर पर झटपट से बनाएं ब्रेड मलाई रोल, खाने में होगा बड़ा ही टेस्टी, बनाने की रेसिपी है बेहद ही आसान

How To Make Bread Malai Rolls: अगर आप घर पर कुछ टेस्टी सा बनाना चाहते हैं, तो आप ब्रेड मलाई रोल को आसानी से बना सकते हैं. आइए रेसपी आपको बताते हैं.

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How To Make Bread Malai Rolls: अगर आप घर पर कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर झटपट से कौन सी डिश को बनाकर खाया जाए. अधिकतर लोग बच्चों से लेकर बड़ों तक के खाने की चीजों को समझ नहीं पाते हैं, कि आखिर ऐसा क्या बनाएं, जिसको आप खाना काफी ज्यादा पसंद करेंगे. आज आपको ऐसी डिश को बनाने के बारे में बताते हैं, जिसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है. घर पर आप आसानी से ब्रेड मलाई रोल को बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खूब पसंद भी आएगा. आइए आपको आसानी से बनने वाली रेसिपी के बारे में बताते हैं.

ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर आसानी से ब्रेड मलाई रोल को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 8 ब्रेड स्लाइस, 1 कप ताजी मलाई,3-4 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटे बादाम, 2 बड़े चम्मच बारीक कटे पिस्ता, 1 बड़ा चम्मच काजू (कटे हुए), 1 छोटा चम्मच किशमिश, 2 बड़े चम्मच देसी घी, गुलाब की सूखी पंखुड़ियां इन सभी चीजों को आप ले सकते हैं.

ब्रेड मलाई रोल बनाने की विधि

अगर आप घर पर अपने घर में ब्रेड मलाई रोल को आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बाउल में ताजी मलाई को लेना है और फिर इसमें कंडेंस्ड मिल्क को अच्छे से मिलाकर फेंट लेना है और फिर इलायची पाउडर, बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश डालकर अच्छी तरह मिक्स भी आपको इसको कर लेना है. आपकी स्वादिष्ट मलाई स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी. अब आपको इसके बाद ब्रेड स्लाइस के किनारों को चाकू से कट कर लेना है और फिर बेलन की मदद से ब्रेड को हल्का पतला सा कर लेना है. इसके बाद ब्रेड पर थोड़ा-सा पानी या दूध ब्रश को लगाकर रोल को आसानी से बना लेना है. मलाई की स्टफिंग ब्रेड के बीच में रखनी है और इसको आपको रोल कर देना है. आप चाहे तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं वरना, एक नॉन-स्टिक पैन में थोड़ा-सा देसी घी गर्म करके धीमी आंच पर चारों तरफ से हल्का सुनहरा भी आपको इसको सेंक लेना है और अब आपका ब्रेड मलाई रोल बनकर तैयार हैं.