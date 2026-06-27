आलू का पराठा खाना छोड़िए! इस वीकेंड पर घर पर बनाएं 'ठडूला', नोट करें स्टेप बाय स्टेप तरीका

Bundelkhand Traditional Dish Thadula Recipe: अगर आप भी आलू का पराठा खा-खाकर काफी ज्यादा बोर हो गए हैं,तो आपको बताते हैं कैसे आप बुंदेलखंड की फेसम चीज ठडूला को घर पर कैसे बना सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

Bundelkhand Traditional Dish Thadula Recipe: हर वीकेंड नाश्ते में आलू का पराठा खाकर अगर आप भी बोर हो जाते हैं और घर पर कुछ न कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप बुंदेलखंड की फेसम चीज ठडूला को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं, ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. एक बार खाने के बाद आपको बार-बार खाने का मन करेगा. ‘ठडूला’ एक देसी पारंपरिक डिश है, जिसे कई जगह अलग-अलग तरीके से तैयार किया जाता है. इसका स्वाद बेहद लाजवाब होता है और इसे चाय, दही, हरी चटनी या अचार के साथ आप खा सकते हैं. एक बार खाने के बाद आपको बार-बार इसको बनाकर खाने का मन करेगा. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और घर में मौजूद कम चीजों में ही बनकर तैयार हो जाएगा. इस वीकेंड परिवार के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप ठडूला को आसानी से बनाकर सकते हैं, आइए आपको स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका बताते हैं.

घर पर कैसे बनाएं ‘ठडूला’?

ठडूला बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर ही आसानी से ठडूला को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- छिलके वाली उड़द की दाल, मूंग की दाल, गेहूं का आटा, सौंफ, अदरक, हरी मिर्च, हींग, नमक, तेल इन चीजों को आपको रखना चाहिए.

ठडूला बनाने की विधि

अगर आप इसको घर पर आसानी से बनाकर तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उड़द और मूंग की दाल को अच्छे से धोकर और सुखाना है और इसके पीस लेना है. इसके बाद आपको पिसी हुई दाल में आटा मिक्स कर लेना है और फिर रोटी वाले आटे की तरह अच्छे से गूंथ लेना है. इसके बाद आटे में हरी मिर्च, अदरक, सौंफ, हींग और नमक को ऊपर से डालकर अपने हिसाब से मिक्स कर लेना है. आटे को आपको ज्यादा गीला नहीं बनाना है. आटे को कम से कम 10-15 मिनट के लिए ढककर आपको रख देना है, जिससे अच्छे से तैयार हो जाए. आपको इसके बाद आटे में हल्का सा पानी मिलाना है, जिससे आपका आटा मुलायम हो जाए. छोटी-छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेना है और फिर बेल लेना है. इसके बाद गैस पर कढ़ाही रखकर उसमें तेल को डालकर गरम कर लेना है. बेले हुए उसमें आपको डाल देना है. कुरकुरे होने तक आपको उसको चलना है. अब आपके ठडूला आसानी से बनकर तैयार है. आप इसको चाय, दही, हरी चटनी या अचार के साथ में चटकारे ले लेकर खा सकते हैं. इसको खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा.