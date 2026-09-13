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बच्चों के टिफिन के लिए घर पर बनाएं गाजर-चुकंदर कटलेट, पूरा खाना हो जाएगा एकदम चट

Carrot Beetroot Cutlets Recipe: बच्चों के टिफिन के लिए अगर आप कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप गाजर-चुकंदर कटलेट को भी बना सकते हैं. खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

Written by: Ritika
Published: September 13, 2026, 6:55 PM IST
बच्चों के टिफिन के लिए घर पर बनाएं गाजर-चुकंदर कटलेट, पूरा खाना हो जाएगा एकदम चट

Carrot Beetroot Cutlets Recipe: बच्चों के टिफिन में क्या बनाया जाए, ये हमेशा से ही एक टास्क ही रह जाता है और लोग सोचते ही रह जाते हैं, आखिर क्या घर पर बनाया जाएगा. हर माता-पिता के लिए किसी टेंशन से कम नहीं होता. कई बार हेल्दी सब्जियों से भी दूरी बनाने लगते हैं. अगर आप कुछ खास चीजों को घर पर बनाना चाहते हैं, तो गाजर-चुकंदर कटलेट को आप आसानी से बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसे खाने के बाद आपका बच्चा खाने को एकदम चट कर देगा और फिर आपसे बार-बार बनाने को भी बोलेंगे. इसका टेस्ट उनको काफी ज्यादा पसंद भी आएगा. आप इसको उनकी पसंद की सब्जियों को डालकर भी खा सकते हैं. बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये कटलेट टिफिन के लिए काफी अच्छा स्नैक भी माना जाता है. आइए आपको बताते हैं आप इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं.

गाजर-चुकंदर कटलेट बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर बच्चों के टिफिन के लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप गाजर-चुकंदर कटलेट को बना सकते हैं. इसको बनाने के लिए आपको बड़ी गाजर, चुकंदर, उबले हुए आलू, ब्रेड क्रम्ब्स, अदरक का पेस्ट, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक स्वादानुसार, बारीक कटा हरा धनिया, जरूरत के अनुसार तेल. इन चीजों की जरूरत होती है और आसानी से आपको मिल भी जाएगा.

गाजर-चुकंदर कटलेट बनाने की विधि

गाजर-चुकंदर कटलेट को अगर आप बच्चों के लिए घर पर ही बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गाजर और चुकंदर को अच्छी तरह धोकर इसको छीलने के लिए रख देना है और फिर इसके बाद दोनों को कद्दूकस करने के लिए रख देना है. चुकंदर या गाजर से पानी निकाल लेना है और हल्के हाथ से निचोड़ लेना है. अब आपको इसके बाद एक पैन गर्म करने के लिए रखना है और फिर उसमें कद्दूकस की हुई गाजर और चुकंदर को डालकर हल्का सा भून लेना है. गैस बंद करके सब्जियों को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है. उबले हुए आलू को छीलकर इसको मैश करने के लिए रख देना है. बड़े बाउल में मैश किए हुए आलू, भुनी हुई गाजर और चुकंदर, अदरक का पेस्ट, जीरा, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इन सभी चीजों को डालकर अच्छे से मिक्स करने के लिए रख देना है. ब्रेड क्रम्ब्स को भी डाल देना है. अब एक नॉन-स्टिक पैन आपको ले लेना है और फिर उसमें तेल को डालकर कटलेट को डाल देना है और फिर सुनहरा और हल्का क्रिस्पी होने तक इसको पकाना है. धीरे-धीरे सेंकने से इनका टेक्सचर बेहतर भी होता रहेगा.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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