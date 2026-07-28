केवल इन 2 चीजों को मिलाकर घर पर ही बनाएं केमिकल-फ्री साबुन, फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप तरीके

How To Make Chemical Free Soap: अगर आप बाहर से खरीदने की जगह पर घर पर ही केमिकल-फ्री साबुन बनाना चाहते हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे?

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How To Make Chemical Free Soap: आजकल लोग केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, जिस कारण स्किन से जुड़ी समस्या शरीर में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है.साबुन की जगह नेचुरल और हर्बल जैसी चीजें आजकल सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. बाजार में मिलने वाले कई साबुनों में मौजूद रंग, केमिकल्स त्वचा को नुकसान काफी ज्यादा करते हैं. अगर आप भी ऐसी कोई चीज को खोज रहे हैं, जो आसानी से आप घर पर बनाकर अपने स्किन पर लगा सकते हैं, तो आइए आज आपको बताते हैं आप कैसे घर पर एलोवेरा जेल और नीम पाउडर से साबुन को तैयार कर सकते हैं. केमिकल-फ्री साबुन एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है और आपको जरूर इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए. अगर आप भी नहीं जानते हैं, इसको बनाने का तरीका आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं?

एलोवेरा और नीम से साबुन बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर एलोवेरा और नीम से बने साबुन को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कुछ चीजों की जरूरत होती होगी जैसे- ग्लिसरीन सोप बेस, बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल, नीम पाउडर, टी ट्री या नीम एसेंशियल ऑयल, साबुन का मोल्ड,डबल बॉयलर या माइक्रोवेव सेफ बाउल, सिलिकॉन स्पैचुला

एलोवेरा और नीम से साबुन बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही एलोवेरा और नीम से साबुन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सबसे पहले ग्लिसरीन सोप बेस को आपको लेना है और फिर इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके रख लेना है और फिर डबल बॉयलर की मदद से धीरे-धीरे पिघलाने के लिए इसको आपको रख देना है और फिर जब सोप बेस पूरी तरह पिघल तो इसमें आपको ताजा एलोवेरा जेल डालकर अच्छे से मिला देना है और फिर इसके बाद नीम पाउडर को भी इसमें मिलाने के लिए डाल देना है और फिर पाउडर समान रूप से पूरे मिश्रण में न फैल जाए, तब तक आपको इसको चलाते रहना है. चाहें तो टी ट्री या नीम एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं. साबुन में हल्की खुशबू भी आपको देखने के लिए मिल सकती है. साबुन के मोल्ड में इसको डालकर अच्छे से मिला देना है. हल्के से स्प्रे बोतल से रबिंग अल्कोहल छिड़क कर आप इसको रख सकते हैं. साबुन को 4 से 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए ऐसी अब आपको छोड़ देना है और फिर आप देखेंगे, कि ये पूरी तरह से सख्त हो गया है, तो इसको आपको मोल्ड से आसानी से निकाल लेना है.