EnglishHindi

हेल्थ को फिट और स्वाद को बढ़ाने के लिए बनाएं ये क्रिस्पी चिप्स, सेहत और स्वाद का मिलेगा डबल डोज

Beetroot Brinjal Chips Recipe: हेल्थ को फिट अगर आप हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, तो आप बैंगन-चुकंदर के चिप्स को बनाकर खा सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 7, 2026, 7:41 PM IST
हेल्थ को फिट और स्वाद को बढ़ाने के लिए बनाएं ये क्रिस्पी चिप्स, सेहत और स्वाद का मिलेगा डबल डोज

Beetroot Brinjal Chips Recipe: शाम की चाय के साथ अगर आपको भी कुछ न कुछ चटपटा खाने का मन है और आप चिप्स को खाते हैं, तो आप बाहर की चीजों को खाने की गलती बिल्कुल भी न करें. हर बार बाजार के पैकेट वाले चिप्स खाना नहीं चाहते, तो घर पर कुछ नया ट्राई आप कर सकते हैं, ऐसा करने से आप हेल्दी भी रहेंगे और आपको शरीर एकदम फिट भी नजर आएगा. बैंगन-चुकंदर के क्रिस्पी चिप्स ट्राई घर पर आप कर सकते हैं. इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान है और साथ ही साथ इसको बनाने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता है. आपने आलू, केले या शकरकंद के चिप्स तो खूब खाए होंगे, लेकिन एक बार इसको आप बनाकर खा सकते हैं. अलग-अलग तरह से डाइट में शामिल किया जाता है. आप इसको सब्जियों या करी में चाय के साथ भी खा सकते हैं. ये आपके स्वाद को कई गुना तक बढ़ाने में भी मददगार होते हैं.

बैंगन-चुकंदर के चिप्स बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर बैंगन-चुकंदर के चिप्स को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कुछ चीजों की जरूरत होती है-जैसे बैंगन, चुकंदर, ऑलिव ऑयल, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, लहसुन पाउडर. ये सभी चीजें आपको घर पर मिल जाएंगी और इनको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं.

बैंगन-चुकंदर के चिप्स बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से बैंगन-चुकंदर के चिप्स को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बैंगन और चुकंदर को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है और फिर इसके बाद चुकंदर को छील लें और बैंगन को भी चाहें तो हल्का छील आप सकते हैं. दोनों को बहुत पतले और एक जैसे स्लाइस में कट कर लेना है. स्लाइस बहुत मोटे आपको बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, वरना इनको पकने में काफी ज्यादा समय भी लग सकता है. स्लाइस काटने के बाद उन्हें एक प्लेट या ट्रे पर अब आपको अच्छे से रख देना है. हल्का नमक ऊपर से आपको छिड़क देना है और फिर करीब 10-15 मिनट के लिए ऐसी इसको छोड़कर रख देना है. साफ कपड़े की मदद से अतिरिक्त नमी को हल्के हाथों से निकाल लेना है. एक बड़े बाउल में बैंगन और चुकंदर के स्लाइस को अब आपको रख देना है और फिर इसके बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक, चाट मसाला को भी डाल देना है. स्लाइस को हल्के हाथों से टॉस कर लेना है और फिर अब आपके टेस्टी चिप्स बनकर एकदम तैयार है. खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा ही आ जाएगा.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.