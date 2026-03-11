By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
रात के बचे हुए चावल अब फेंके नहीं, झटपट बना डालें ये क्रिस्पी और टेस्टी डोसा, नोट करें रेसिपी
how to make crispy dosa from leftover rice: अक्सर हम बासी चावलों को या तो फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही फ्राई करके खा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप बासी चावलों से क्रिस्पी डोसा बना सकते हैं? चलिए जानते हैं कैसे.
How to make crispy dosa from leftover rice: चावल को भारतीय थाली का अहम हिस्सा माना जाता है. जब तक थाली में दाल-चावल न हो तब तक खाना अधूरा लगता है. हालांकि कई बार चावल बच जाते हैं, जिन्हें हम फ्रिज में डाल देते हैं और फिर इन बासी चावलों को खाने का मन नहीं करता है.
बासी चावलों को या तो हम फ्राई करके खा लेते हैं और या फिर इन्हें फेंकना पड़ता जो बेहद खराब लगता है, लेकिन बासी चावलों को कोई फ्राई कर-करके कब तक खाए? ऐसे में अगर आप भी बासी चावलों को खा खाकर बोर हो गए हैं तो आज हम आपके लिए क्रिस्पी डोसे की धांसू रेसिपी लाए हैं. सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको कुछ भी भिगोने की जरूरत नहीं है.
ऐसे में अब रात के बचे हुए चावल को फेंकना छोड़ दें और कंटेंट क्रिएटर वृत्ता साहनी की टेस्टी डोसा रेसिपी को ट्राई करें. इसमें बचे हुए चावल से बाजार जैसा क्रिस्पी और चटपटा डोसा मिनटों में बन जाएगा, वो भी बिना दाल-चावल को भिगोए और बिना फर्मेंटेशन किए. जब हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं तो इसकी तैयारी में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यह इंस्टेंट रेसिपी सिर्फ 10-15 मिनट में तैयार हो जाती है. नाश्ते या शाम के स्नैक के लिए ये परफेक्ट है. ये रेसिपी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वृत्ता साहनी ने इसे स्टेप-बाय-स्टेप बताया है कि कैसे बचे चावल को क्रिस्पी चिली गार्लिक चीज़ डोसा में बदला जा सकता है.
इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूर पड़ेगी-
सामग्री (4-5 डोसे के लिए):
बचे हुए चावल – 1 कप
सूजी – ¾ कप
दही – ¾ कप
पानी – ½ कप
नमक – स्वादानुसार
हरी मिर्च – 1-2 (बारीक कटी, ऑप्शनल)
लहसुन – 2-3 कलियां (कटी हुई, फ्लेवर के लिए)
चीज़ (ग्रेटेड) – ½ कप (चीज़ डोसा के लिए)
घी/तेल – सेकने के लिए
अन्य टॉपिंग्स: चिली फ्लेक्स, धनिया, आदि (ऑप्शनल)
बनाने की विधि-
- इसके लिए सबसे पहले आपको बचे हुए चावल, सूजी, दही, नमक और थोड़ा पानी को मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेना है. ध्यान रखें कि बैटर को थोड़ा पतला रखें
- अब बैटर तैयार होने के बाद इसे10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दें. इस दौरान सूजी फूल जाएगी और डोसा क्रिस्पी बनेगा
- फिर नॉन-स्टिक तवे को अच्छे से गरम कर लें, थोड़ा तेल/घी लगाकर पोंछ लें
- बैटर का एक लडल लें, तवे के बीच में डालें और गोल-गोल घुमाकर पतला फैलाएं
- किनारों पर घी/तेल लगाएं. मीडियम आंच पर सेकें. जब नीचे से सुनहरा और क्रिस्पी हो जाए तो लहसुन, हरी मिर्च, चीज़, चिली फ्लेक्स छिड़कें. आंच कम करके 1-2 मिनट और सेकें ताकि चीज़ पिघल जाए.
- डोसा को आधा फोल्ड करें या रोल करें. गर्मागर्म सर्व करें
- आप इसे सांभर, चटनी या सिर्फ टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं