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त्योहारों में घर पर मेहमानों के लिए बनाएं कुरकुरे सॉफ्ट मेदू वड़े, खाते ही आ जाएगा मजा

Crispy Soft Medu Vada Recipe: त्योहारों में घर पर आप आसानी से कुरकुरे सॉफ्ट मेदू वड़ा को बनाकर तैयार कर सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 31, 2026, 4:21 PM IST
त्योहारों में घर पर मेहमानों के लिए बनाएं कुरकुरे सॉफ्ट मेदू वड़े, खाते ही आ जाएगा मजा

Crispy Soft Medu Vada Recipe: त्योहारों का सीजन आते ही घरों में काफी रौनक लगी रहती है. मेहमानों का आना-जाना भी लगा ही रहता है, ऐसे में सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि आप अपने उनके लिए क्या स्पेशल बनाएं, जो खाने में भी टेस्टी हो और साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी अच्छा हो. ऐसे में हर कोई चाहता है कि मेहमानों के लिए कुछ ऐसा स्वादिष्ट बनाया जाए, जिसे खाते ही हर कोई तारीफ करने लगे. आपको बता दें आप घर पर आसानी से साउथ इंडियन डिश मेदू वड़ा को बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. अगर आप भी इस बार त्योहार पर घर आने वाले मेहमानों के लिए कुछ स्पेशल और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट साबित होगा. इसको एक बार बनाकर खाने के बाद हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा.

मेदू वड़ा बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर ही आसानी से मेदू वड़ा को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- 1 कप धुली उड़द दाल, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा टुकड़ा अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 8 से 10 करी पत्ते कटे हुए, 1 चुटकी हींग, नमक स्वादानुसार, तेल तलने के लिए. ये सभी चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी. ये सभी चीजें बनाने के लिए जरूरी चाहिए होती हैं.

मेदू वड़ा बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से मेदू वड़ा को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उड़द की दाल अच्छे से धो देना है और फिर उसके बाद 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो ऐसी रख देना है. भीगने के बाद दाल का सारा पानी निकाल लें और मिक्सी में डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है. इस घोल को एक बड़े बर्तन में आपको निकाल देना है और फिर इसके बाद हाथ या चम्मच से 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है ताकि आपका घोल अच्छे से बन जाए. इसमें नमक, हींग, हरी मिर्च, अदरक, प्याज और करी पत्ते डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके डाल देना है. पैन में तेल को गर्म करने के लिए आपको अब रख देना है और फिर इसके बाद हाथ को हल्का सा पानी से गीला करना है और फिर घोल लेकर गोल आकार में डालकर बीच में उंगली से छेद बना लेना है, ताकि वो अच्छे से शेप में आ जाए. मीडियम आंच अब इसको तलना है. सुनहरा और कुरकुरा होने तक तले अब इसको प्लेट में निकाल लेना है इसको आपको गरमागरम सांभर के साथ में खा सकते हैं.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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