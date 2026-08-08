बरसात में घर पर जरूर बनाएं 'दही कबाब', बनाना है बेहद ही आसान, बच्चों को भी आएंगे खूब पसंद

Dahi Kebab Recipe In Hindi: अगर आप बरसात में कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं, तो आप दही कबाब को घर पर बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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Dahi Kebab Recipe In Hindi: बारिश का मौसम आते ही लोगों को कुछ न कुछ टेस्टी खाने का मन करता ही है. ऐसे में कुछ लोग बाहर जाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन वहां पर अनहेल्दी चीजों की वजह से इसका बुरा आपकी हेल्थ पर भी काफी ज्यादा पड़ सकता है. अगर आपको गरमा-गरम स्नैक्स खाने का मन है, तो आप घर पर ही बेहद सॉफ्ट दही कबाब को झटपट से बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान है और इसको आप घर पर रखी चीजों से ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. अगर कुछ स्वादिष्ट और क्रिस्पी मिल जाए तो मानसून का मजा दोगुना हो जाता है, इसलिए आप घर पर इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं. बच्चों को भी ये खूब पसंद भी आएगा. अगर आप भी इसको घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं?

दही कबाब बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर ही दही कबाब को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कुछ चीजों की जरूरत होगी जैसे- गाढ़ा दही, आधा कप कद्दूकस किया हुआ पनीर, 2-3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा कप ब्रेड क्रम्ब्स, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक, थोड़ा चाट मसाला, तेल घर पर रखी इन चीजों से आप अच्छे से बना सकते हैं.

दही कबाब बनाने की विधि

अगर आप घर पर आसानी से दही कबाब को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले दही को निकाल लेना है और फिर एक साफ मलमल के कपड़े में दही डालकर कुछ घंटों के लिए लटका दें या फ्रिज में भी आप रख सकते हैं और फिर या तो आप बाजार में मिलने वाले ग्रीक योगर्ट या हंग कर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपके कबाब काफी ज्यादा टेस्टी बनेंगे. जब दही अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए, तो आपको एक बड़े बाउल में इसको निकाल लेना है. कद्दूकस किया हुआ पनीर, कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्ब्स को भी आपको इसमें मिला देना है और फिर इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक और थोड़ा चाट मसाला डालकर इन सभी चीजों को आपको अच्छे से मिला देना है. न ज्यादा गीला हो और न ही बहुत सूखा इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है. तैयार होने के बाद हाथों पर हल्का तेल लगाएं और इसको गोल आकार दे दें. बहुत बड़े या मोटे कबाब को आपको बनाने से बचना है क्योकि इससे आपके कबाब बेकार भी बन सकते हैं. अंदर से ठीक तरह से पकने में भी आसानी हो जाती है. इसके बाद अब आपको एक नॉन-स्टिक या भारी तले वाला पैन लेना है और इसको गर्म करना है थोड़ा तेल लगाएं और तैयार कबाब को आपको पैन में अच्छे से रखने हैं. दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने पर आपको पकने के लिए छोड़ देना है. हल्के सुनहरे और क्रिस्पी दिखाई देने के बाद इसको आपको प्लेट में निकाल लेना है.