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घर पर झटपट से बनाएं दार्जलिंग स्टाइल सोया मोमोज, त्योहार का मजा हो जाएगा दोगुना, जानें रेसिपी

Darjeeling Style Soya Momos Recipe: अगर आप घर पर ही कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप आसानी से दार्जलिंग स्टाइल सोया मोमोज को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको रेसिपी बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 15, 2026, 3:32 PM IST
घर पर झटपट से बनाएं दार्जलिंग स्टाइल सोया मोमोज, त्योहार का मजा हो जाएगा दोगुना, जानें रेसिपी

Darjeeling Style Soya Momos Recipe: बच्चों से लेकर बड़ों तक को मोमोज खाना बड़ा ही पसंद आता है. अगर आप भी मोमोज खाने के शौकीन हैं और त्योहार के मौके पर घरवालों के लिए कुछ टेस्टी और यूनिक सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप दार्जलिंग स्टाइल सोया मोमोज को बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ और टेस्ट दोनों के लिए एकदम मस्त साबित होते हैं. दार्जिलिंग स्टाइल सोया मोमोज आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है. आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के पसंदीदा स्ट्रीट फूड खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. बारिश और त्योहारों के मौसम में गरमागरम मोमोज मिल जाएं, तो मजा ही आ जाता है. अगर आप भी दार्जिलिंग स्टाइल सोया मोमोज को घर पर बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं पता की कैसे बनाएं, तो आपको बताते हैं कि कैसे आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. आइए जान लीजिए.

दार्जिलिंग स्टाइल सोया मोमोज के लिए सामग्री

अगर आप घर पर ही दार्जिलिंग स्टाइल सोया मोमोज को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाने के लिए आपको मैदा, नमक, पानी, बारीक कटे हुए सोया चंक्स, प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, पत्ता गोभी, हरा प्याज, हरी मिर्च, काली मिर्च, सोया सॉस इन चीजों को आप बनाने के लिए लेना है और ये सभी चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी.

दार्जिलिंग स्टाइल सोया मोमोज बनाने की विधि

दार्जिलिंग स्टाइल सोया मोमोज को आप घर पर अगर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सोया ग्रैन्यूल्स को लेकर करीब 8 से 10 मिनट के लिए इसको भिगोकर दे देना है. पानी से निकालकर अच्छी तरह निचोड़ देना चाहिए. बारीक काट लें या हल्का सा क्रश करने के लिए भी इसको रख देना है. अब आपको एक पैन लेना है और फिर बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालकर इसको भूनने के लिए रख देना है. इसके बाद बारीक कटा प्याज आपको डालकर हल्का सा भून लेना है. इसमें गाजर, पत्ता गोभी और हरी मिर्च को डालकर भी आपको अच्छे से भून लेना है और फिर हल्का क्रंच भी कर लेना है. सोया भी आपको इसमें डालकर मिक्स कर लेना है. नमक, थोड़ी काली मिर्च और एक चम्मच सोया सॉस डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. 2 से 3 मिनट तक पकाने के लिए अब रख देना है. फिलिंग को ठंडा होने के लिए आप अब रख दें. अब आपको बड़े बर्तन में मैदा और उसमें थोड़ा सा नमक को डालकर मिक्स कर लेना है और फिर टाइट आटा गूंथ लेना है. 15 से 20 मिनट के लिए ढककर अब आपको इसको रख देना है. आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर अब आपको तैयार कर लेना है. लोई को बेलकर पतली और गोल शीट भी तैयार कर लेना है और फिर थोड़ी मोटी और किनारों से पतली बनाकर इसमें फिलिंग को भर लेना है और फिर बंद कर लेना है. मोमोज को पकाने के लिए स्टीमर का इस्तेमाल करना है और इसको स्टीम के लिए रख देना है अब आपके दार्जिलिंग स्टाइल सोया मोमोज बनकर तैयार है. इसको आप तीखी लाल चटनी के साथ बनाकर खा सकते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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