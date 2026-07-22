सिंपल दाल-सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए घर पर ही बनाएं गरम मसाला, फटाफट जानें बनाने का आसान तरीका

How To Make Garam Masala At: अगर आप घर पर खाने के स्वाद को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप गरम मसाला को घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए बताते हैं.

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How To Make Garam Masala At: घर की दाल, सब्जी, पुलाव, कढ़ी या और भी टेस्टी चीजों को बनाने के लिए लोग गरम मसाले का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं. ये हर घर में आपको आसानी से देखने के लिए मिल भी जाएगा. बाजार में कई तरह के गरम मसाले आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन घर पर तैयार किया गया गरम मसाले का स्वाद बेहद ही अलग होता है. खुशबू और शुद्धता के मामले में एक अलग सा ही स्वाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सिंपल दाल-सब्जी होटल जैसी खुशबू और स्वाद से भरपूर हो, तो आपको बता दें आप घर पर भी आसानी से गरम मसाला को बना सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा. इसे बनाना बेहद आसान है और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता है.

घर पर गरम मसाला बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर आसानी से गरम मसाला को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी जैसे- 50 ग्राम साबुत धनिया, 25 ग्राम जीरा, 20 ग्राम सौंफ, 15 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम बड़ी इलायची, 8-10 लौंग, 2 इंच दालचीनी, 2 तेजपत्ता, 1 चम्मच शाही जीरा, 1 चम्मच स्टार ऐनिस, 1 चम्मच कबाब चीनी, 1 चम्मच नागकेसर, 1 चम्मच सफेद मिर्च, 1 चम्मच काला जीरा, 1 चम्मच सूखी अदरक, ½ चम्मच हींग, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच सूखी गुलाब की पंखुड़ियां इन सबी मसालों की आपको जरूरत होगी.

घर पर गरम मसाला बनाने की विधि

अगर आप घर पर गरम मसाला को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले सभी साबुत मसालों को आपको अच्छे से धो देना है और फिर इसके बाद कंकड़ को उसमें से साफ कर देना है. इसके बाद एक कहाही लेनी है और फिर तेल को डाल देना है. धीमी आंच पर गर्म करने के लिए इसको रख देना है और फिर धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता और बाकी साबुत मसालों को फिर डालकर अच्छे से भून लेना है. आपको सभी मसालों को ड्राई रोस्ट अच्छे से कर लेना है. भुने हुए मसालों को एक प्लेट में निकालकर आपको ठंडा होने के लिए रख देना है. सभी मसालों को मिक्सर में आपको अच्छे से बारीक करके पीस लेना है. छलनी से छानकर आपको डिब्बे में रख देना है. इसको घर पर बनाकर आप खाने के स्वाद को दोगुना तक बढ़ा देते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान है और यही नहीं इसको आप महीनों तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं. बाहर से आपको बार-बार नहीं खरीदना पड़ेगा.