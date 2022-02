Healthy Diet in Hindi : जब भी बात भारतीय व्यंजन की आती है तो उसमें इस्तेमाल होने वाला लहसुन का स्वाद जुबां पर आ जाता है. लहसुन की तासीर गर्म होती है. ऐसे में सर्दियों में इसका सेवन सेहत के लिए जरूरी माना जाता है. लेकिन गर्मियों में इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जा सकता है. लहसुन के अंदर कई जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन ई आदि पाए जाते हैं. सर्दियों में हम लहसुन का इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं. लेकिन क्या जानते हैं कि लहसुन की खीर (Garlic kheer benefits) भी बेहद स्वादिष्ट और लाजवाब होती है? अक्सर लोगों के घरों में आमतौर पर चावल की खीर खाई जाती है. लेकिन इन लोगों को लहसुन की खीर एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए (how to make garlic kheer). द लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल, दिल्ली के एग्जीक्यूटिव सुस-शेफ, अशवनी कुमार सिंह से जानें बनाने का तरीका…Also Read - Lehsun Paratha Recipe: ठंड से बचाने के लिए बच्चों को सर्दियों में खिलाएं लहसुन का पराठा, यहां जानें इसे बनाने की रेसिपी

जरूरी सामग्री

1 – लो फैट मिल्क – 1 लीटर

2 – लहसुन – 2 गांठ

3 – चीनी – एक कप

4 – बारीक कटे हुए खजूर – एक कप

5 – कॉर्नफ्लोर – 1 टेबलस्पून

6 – गार्निशिंग के लिए मिक्स्ड नट्स (बारीक कटे हुए)

लहसुन की खीर बनाने की विधि

1 – सबसे पहले आप लहसुन को बारीक काट लें. अब इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें.

2 – 3 से 4 घंटे बाद फिटकरी के पानी में बारीक कटे हुए लहसुन को उबालें. ऐसा करने से लहसुन का तीखापन दूर हो जाएगा.

3 – अब आप लहसुन को अच्छे से धोएं और सूखने के लिए रख दें.

4 – दूसरी ओर आप दूध को तब तक पकाएं जब तक वो गाढ़ा न हो जाए.

5 – दूध के गाढ़े होने के बाद उसमें लहसुन और खजूर को डालें.

6 – कॉर्नफ्लोर को अच्छे से पानी में घोलें और दूध में डालें.

7 – दूध को अच्छे से पकाएं.

8 – पकाने के बाद खीर को एक बोल में डालकर नट्स से गार्निश करें.

खीर को हेल्दी कैसे बनाएं?

अगर आप चाहें तो लहसुन की खीर में चीनी की जगह शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा करने से खीर और हेल्दी वे स्वादिष्ट बन सकती हैं.

घर पर लहसुन की खीर बनाना आसान है. लेकिन यदि आपको सेहत से संबंधित कोई समस्या है तो इस खीर को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक्सपर्ट से राय जरूर लें.