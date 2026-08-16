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वीकेंड स्पेशल में घर पर बनाएं गुजराती स्टाइल भरवां टमाटर, खाते ही आ जाएगा मजा, जानिए रेसिपी

Gujarati Style Stuffed Tomatoes Recipe: अगर आप वीकेंड पर घर में कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप गुजराती स्टाइल भरवां टमाटर को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको रेसिपी बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 16, 2026, 11:51 AM IST
वीकेंड स्पेशल में घर पर बनाएं गुजराती स्टाइल भरवां टमाटर, खाते ही आ जाएगा मजा, जानिए रेसिपी

Gujarati Style Stuffed Tomatoes Recipe: वीकेंड आते ही अक्सर लोगों को परिवार के साथ बाहर डिनर करना काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन हर बार बाहर का खाना खाना भी बिल्कुल ठीक नहीं होता है. ये सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी भी होता है. अगर आपका मन भी घर पर कुछ ऐसा बनाया जाए जो रोज के खाने से थोड़ा अलग हो और स्वाद में भी अलग और स्वाद से भरा हो तो आप गुजराती स्टाइल भरवां टमाटर को आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है और साथ ही साथ टेस्ट को भी दोगुना बढ़ा देता है. गुजराती स्टाइल भरवां टमाटर खाने में तो टेस्टी होता ही है और इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. अगर आपको भी बनाना नहीं आता है और रेसिपी को खोज रहे हैं, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं. आइए जान लीजिए रेसिपी.

गुजराती स्टाइल भरवां टमाटर के लिए सामग्री

अगर आप घर पर गुजराती स्टाइल भरवां टमाटर को बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है. जैसे- बड़े और पके हुए टमाटर, उबले हुए आलू, बेसन, मूंगफली का मोटा पाउडर, जीरा, राई, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चीनी या गुड़, नींबू का रस, हरा धनिया, बड़े चम्मच तेल, स्वादानुसार नमक, चुटकी भर हींग को भी आप ले सकते हैं.

गुजराती स्टाइल भरवां टमाटर की विधि

अगर आपको गुजराती स्टाइल भरवां टमाटर को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले टमाटरों को अच्छे से धो देना है और फिर टमाटर का थोड़ा हिस्सा काटकर ढक्कन को लगा देना है और फिर ऊपर से टमाटर के छिलकों को निकाल देना है. स्टफिंग को बनाने के लिए एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करने के लिए रख देना है. इसमें राई और जीरा को भी चटकाने के लिए डाल देना है और फिर ऊपर से हींग को भी डाल देना है. बेसन डालकर धीमी आंच पर अच्छी तरह भून लेना है. बेसन को लगातार आपको चलाते रहना है और आपको देखना है कि ये जले नहीं. उबले हुए आलू को मैश करके उसमें आपको मिला देना है. अब हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक को भी आपको इसमें मिला देना है. थोड़ी सी चीनी या गुड़ और नींबू का रस को भी आपको अपने हिसाब से मिला देना है. ये काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा. अच्छी तरह मिक्स करके कुछ मिनट के लिए इसमें आपको मिला देना है. बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गैस बंद कर लेना है. तैयार स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने के लिए आपको रख देना है. सभी टमाटरों में स्टफिंग को आप भरकर रख देना है. अब आपका गुजराती स्टाइल भरवां टमाटर बनकर तैयार है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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