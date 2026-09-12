हरतालिका तीज पर पूजा के भोग के लिए घर पर बनाएं फूले-फूले गुलगुले, रेसिपी आप जरूर करें ट्राई

Sweet Pua Gulgule Recipe: हरतालिका तीज में पूजा में मीठे पुआ को जरूर बनाया जाता है. इसको बनाने की रेसिपी भी बड़ी आसान है.

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Sweet Pua Gulgule Recipe: हरतालिका तीज का त्योहार 14 सिंतबर 2026 को मनाया जाएगा. तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास मना जाता है. अगर आप भी रख रही हैं और पूजा के लिए कुछ खास चीज को बनाना चाहते हैं, तो आप हरतालिका तीज में पूजा में मीठे पुआ जिसको अधिकतर लोग फूले-फूले गुलगुले भी बोलते हैं, इसको आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा भी करती हैं. अधिकतर लोगों को इसको बनाने की विधि नहीं पता होती है, इसलिए ठीक से नहीं बन पाता है. मउत्तर भारत में बनाया जाने वाला एक पारंपरिक मीठा पकवान माना जाता है. अगर आप भी बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर पर बना सकते हैं. जान लीजिए रेसिपी.

घर पर पूजा के लिए गुलगुले कैसे बनाएं?

गुलगुले बनाने के लिए इनग्रेडिएंट्स

घर पर पूजा के लिए अगर आप गुलगुले को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- गेहूं का आटा,दूध, चीनी, इलायची पाउडर, तलने के लिए तेल. ये सभी चीजें आपको घर पर ही मिल जाएंगी. ये सभी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए.

गुलगुले बनाने की विधि

अगर आप घर पर गुलगुले को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है और फिर रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने के लिए आपको रख देना है और फिर इसके बाद एक बाउल लेना है और फिर उसमें आटा को निकाल लेना है और फिर उसमें ठंडा किया हुआ दूध डालकर इसको अच्छे से बैटर को तैयार कर लेना है. इसमें चीनी को डाल देना है और फिर बेटर को करीब 30 मिनट के लिए ढककर रख देना है. ये अच्छी तरह से फूल जाने तक आपको इसको रखना है. आधे घंटे के बाद बेटर को निकाल लेना है और फिर इसके बाद अच्छी तरह से फेंटने के लिए रख देना है. अब आपको इसके बाद बेटर में इलायची का पाउडर को डालकर अच्छे से मिलाने के लिए रख देना है. एक कड़ाही में तेल को डालना है और फिर इसको मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख देना है. बेटर को थोड़ा-थोड़ा गुलगुले आकार में तेल में एक-एक करके डालते रहना है. उलटते-पलटते हुए सुनहरा होने तक आपको इसको अच्छे से पकने के लिए रख देना है. हरतालिका तीज की पूजा में अर्पित के लिए ये एकदम बेस्ट साबित होता है.