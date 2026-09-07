मार्केट वाली सोया छोड़िए! घर पर आप आसानी से बनाएं सोयाबीन वाली हेल्दी चाप, मिलेगा भरपूर प्रोटीन

Homemade Soya Chaap Recipe: मार्केट वाली अनहेल्दी मैदा वाली सोया चाप को छोड़कर आप घर पर ही सोयाबीन वाली हेल्दी चाप को बना सकते हैं.

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Homemade Soya Chaap Recipe: स्ट्रीट फूड या रेस्टोरेंट वाली सोया चाप खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है और बड़े चाव से भी खाना पसंद करते हैं. मैदा और ज्यादा तेल की वजह से इसे काफी ज्यादा अनहेल्दी भी माना जाता है. अधिकतर लोग इसको घर पर बनाने की भी सोचते हैं, लेकिन बाजार जैसा नहीं बन पाता है और वो खराब हो जाता है. बाहर की सोया-चाप काफी ज्यादा अनहेल्दी होती है इसलिए आपको इसका सेवन कम ही कर देना चाहिए, वरना आपकी हेल्थ काफी ज्यादा बिगाड़ भी सकती है. आज आपको घर पर हेल्दी सोया चाप को बनाने के बारे में बताते हैं, जो खाने में टेस्टी होगी और साथ ही साथ हेल्दी भी होगी. बिना मैदा के आप इसको और ज्यादा हेल्दी बनाते हैं. यह चाप स्वादिष्ट होने के साथ प्रोटीन वाली डाइट का हिस्सा भी आप बना सकते हैं. घर पर साफ-सुथरे तरीके से बिना मैदा की सोया चाप को बनाकर खाएंगे, तो आपकी हेल्थ भी फिट रहेगी. आइए बताते हैं.

सोयाबीन चाप बनाने की सामग्री

अगर आप घर पर हेल्दी तरीके से बिना मैदे के सोयाबीन चाप को बनाना चाहते हैं, तो आपको सामग्री की जरूरत होगी जो आपके पास होनी चाहिए जैसे- सोयाबीन, सोया चंक्स, बेसन, अदरक का पेस्ट, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, तेल, पानी. ये चीजें आपको चाहिए होगी.

सोयाबीन चाप बनाने की विधि

सोयाबीन चाप घर पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले सोयाबीन को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है और फिर इसके बाद पानी में रातभर भिगोकर रख देना है. भीगने के बाद सोयाबीन को पानी से निकालकर साफ पानी में धो देना है. उबाल को अब आपको अच्छे से उबालने के लिए रख देना है. सोया चंक्स को भी आपको कुछ मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख देना है. उबले हुए सोयाबीन और सोया चंक्स को मिक्सर में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लें. पेस्ट बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी चाप नहीं बन पाएगी. बड़े बाउल में अब इनको आपको रख देना है. बेसन, अदरक का पेस्ट, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला इसमें डाल देना है और फिर अच्छे से सभी चीजों को मिला देना है. थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है बस. लकड़ी की साफ स्टिक या मोटी स्क्यूअर स्टिक को अब आपको लेना है और फिर थोड़ा सा तेल हाथों में लगाकर स्टिक के चारों ओर दबाते हुए लंबा आकार चाप शेप में दे देना है. थोड़ा बेसन को मिला देना है. तलने के बजाय पहले स्टीम अब आपको इसको करना है. स्टीम करने के बाद इसको अलग से ठंडा होने के लिए रख देना है और फिर ग्रिल या रोस्ट कर देना है.