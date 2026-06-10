घर पर ऐसे बनाएं High Protein छोले-भटूरे, तेजी से होगा Weight Loss, नोट कर लें रेसिपी

how to make High Protein chole bhature: हम में से कई लोग अनहेल्दी होने के चलते छोले-भटूरे खाने से बचते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताएंगे जिसकी मदद से आप High Protein छोले भटूरे बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

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हम में से अधिकतर लोग छोले भटूरे खाने के शौकीन होते हैं. छोटा हो या बड़ा इसका नाम सुनते ही लगभग हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. हालांकि हम में से कई लोग इसे खाने से बचते हैं, क्योंकि ये काफी अनहेल्दी होता है.

छोले भटूरे सबको पसंद खूब होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये बहुत ऑयली और कम प्रोटीन वाले होते हैं. हालांकि आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, जिससे आप बेफिक्र होकर छोले भटूरों का मजा ले सकते हैं. इसमें ज्यादा छोले (chickpeas) होने के चलते, ये आपको नैचुरल हाई प्रोटीन देगा, भटूरे में मैदे की जगह आपको आटे + सूजी + बेसन को मिक्स करना है. अतिरिक्त प्रोटीन के लिए पनीर, दही या स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस खास रेसिपी के बारे में Ammi Bahu Kitchen YOUTUBE चैनेल पर बताया गया है. आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं.

सामग्री (4-5 लोगों के लिए)

छोले के लिए:

2 कप काबुली चना (रात भर भिगोया हुआ)

2 प्याज, 2 टमाटर, अदरक-लहसुन पेस्ट

इमली

नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर

100-150 ग्राम पनीर क्यूब्स (एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए)

हाई प्रोटीन भटूरे के लिए:

1.5 कप मैदा

1 कप गेहूं का आटा (अट्टा)

½ कप सूजी (रवा)

¼ कप बेसन (ग्राम फ्लोर – प्रोटीन बूस्टर)

½ कप दही

चम्मच बेकिंग सोडा, नमक

2 चम्मच तेल

पानी आटे गूंधने के लिए

छोले बनाने के लिए-

सबसे पहले चने को प्रेशर कुकर में 4-5 सीटी लगाकर अच्छे से पका लें

अब एक कटोरी में अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर, उसमें हरी मिर्च पीसी हुई डालो फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं.

अब सभी को मिलाकर रख दें.

अब थोड़ी सी इमली को पानी में भिगाकर रखें दो और इसी में खड़ी मिर्च भिगा दो

अब एक प्याज और दो टमाटर को अच्छी से पीस लो

कढ़ाई में हल्का तेल डालकर गर्म कर लें, इसमें खड़ी लाल मिर्च, छोटी काली मिर्च, करी पत्ता डाल दो और इसके बाद

थोड़ा कटा हुआ प्याज डाल दो

इसके बाद प्याज को हल्का भून लें न ज्यादा न कम, हल्का नर्म होने तक भूनना है

अब इसमें वो मसाला डाल दीजिए जो आपने कटोरी में बनाकर रखा था

आपको मसाला अच्छे से भूनना है और इसमें नमक मिलाना है

अब आपको इसमें प्याज टमाटर वाला पेस्ट डालना है, इसे आपको अच्छे से पकाना है, इसके लिए 10 मिनट प्लेट ढ़ककर पकाएं

जब तेल ऊपर आने लगे तो इसमें इमली का गूदा डाल दीजिए

अब इन्हें भी अच्छे से चला लें और फिर उबले हुए छोले डाल दें, साथ ही साथ हाई प्रोटीन के लिए पनीर के टुकड़े डालें

धनिया डालकर इसे धीमी आंच पर पकाएं, अब छोले बनकर तैयार है

भटूरे कैसे बनाएं?