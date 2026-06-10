How To Make High Protein Chole Bhature For Weight Loss Note Down High Protein Chole Bhature Recipe Enjoy Your Favorite Dish Without The Guilt
घर पर ऐसे बनाएं High Protein छोले-भटूरे, तेजी से होगा Weight Loss, नोट कर लें रेसिपी
how to make High Protein chole bhature: हम में से कई लोग अनहेल्दी होने के चलते छोले-भटूरे खाने से बचते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताएंगे जिसकी मदद से आप High Protein छोले भटूरे बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.
हम में से अधिकतर लोग छोले भटूरे खाने के शौकीन होते हैं. छोटा हो या बड़ा इसका नाम सुनते ही लगभग हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. हालांकि हम में से कई लोग इसे खाने से बचते हैं, क्योंकि ये काफी अनहेल्दी होता है.
छोले भटूरे सबको पसंद खूब होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये बहुत ऑयली और कम प्रोटीन वाले होते हैं. हालांकि आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, जिससे आप बेफिक्र होकर छोले भटूरों का मजा ले सकते हैं. इसमें ज्यादा छोले (chickpeas) होने के चलते, ये आपको नैचुरल हाई प्रोटीन देगा, भटूरे में मैदे की जगह आपको आटे + सूजी + बेसन को मिक्स करना है. अतिरिक्त प्रोटीन के लिए पनीर, दही या स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस खास रेसिपी के बारे में Ammi Bahu Kitchen YOUTUBE चैनेल पर बताया गया है. आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं.