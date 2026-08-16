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घर पर फटाफट से इन तरीकों से बनाएं अलसी के बीजों का 'होममेड केराटिन जेल', बालों को मिलेगी जबरदस्त शाइन

How To Make Homemade Flaxseed Keratin Gel: अगर आप घर पर अलसी के बीजों का 'होममेड केराटिन जेल को बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं?

Written by: Ritika
Published: August 16, 2026, 1:23 PM IST
घर पर फटाफट से इन तरीकों से बनाएं अलसी के बीजों का 'होममेड केराटिन जेल', बालों को मिलेगी जबरदस्त शाइन

How To Make Homemade Flaxseed Keratin Gel: आजकल हर लड़की अपने बालों को लंबा और घना बनाना चाहते हैं. हर कोई लंबे, घने, मुलायम और चमकदार बाल चाहता है, लेकिन आजकल लगातार हेयर स्टाइलिंग, हीटिंग टूल्स, प्रदूषण, धूल-मिट्टी और केमिकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल बालों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है. बाल रूखे, बेजान और फ्रिजी नजर आने लगते हैं, जो बालों को भी काफी ज्यादा कमजोर भी कर देता है. लोग महंगे हेयर ट्रीटमेंट और केराटिन ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. अगर आप घर पर ही बालों की देखभाल के लिए कोई आसान और बजट के हिसाब से सस्ता सा अपनाना चाहते हैं, तो आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपके बालों को लिए काफी ज्यादा फायजेमंद हो सकता है. अलसी के बीजों से बना हेयर जेल आपके काम आ सकता है. ये आपके बालों को शाइन देने में भी काफी ज्यादा मददगार होता है. अगर आप भी अपने बालों को चमकदार और शाइनी बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर ही अलसी के बीजों का ‘होममेड केराटिन जेल को बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं?

अलसी के बीजों से ‘होममेड केराटिन जेल’ घर पर कैसे बनाएं?

जरूरी सामग्री

अगर आप ‘होममेड केराटिन जेल’ को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज, पानी, एलोवेरा जेल, नारियल तेल या आर्गन ऑयल, कॉटन कपड़ा आपको इन चीजों को ले लेना चाहिए. ये सभी चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी.

‘होममेड केराटिन जेल’ घर पर कैसे बनाएं?

अगर आप घर पर ही आसानी से ‘होममेड केराटिन जेल’ को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटे पैन में पानी डालकर उसमें अलसी के बीज को डाल देना है और फिर इसके बाद लगभग 7-10 मिनट तक आपको अच्छे से पका देना है. ध्यान रहे आपको बीच-बीच में इसको चलाते रहना है, वरना वो कहीं जल न जाए. थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होने लगे और उसमें जेल जैसी कंसिस्टेंसी आने के बाद उसका गैस बंद कर देना है. अब आपको इसको ठंडा नहीं होने देना है और ठंडा होने से पहले इसे बारीक छन्नी या साफ कॉटन कपड़े से छान लेना है. बीज अलग हो जाएं और आपको स्मूद जेल आपको आसानी से मिल जाएगा. जेल ठंडा होने के बाद इसमें एलोवेरा जेल थोड़ा सा नारियल तेल या आर्गन ऑयल को भी आप चाहे तो मिला सकते हैं. अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपका होममेड फ्लैक्ससीड हेयर जेल अब आपका एकदम बनकर तैयार है. इसको लगाने के बाद आपके बालों को काफी ज्यादा फायदा भी मिलने वाला है और आपको मजा आने वाला है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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