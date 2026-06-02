होंठों पर जमी डेड स्किन निकालने के लिए घर पर बनाएं ये खास होममेड लिप स्क्रब, लिप्स रहेंगे हाइड्रेटेड

Lip Scrub Homemade For Dead Skin: होंठों की डेड स्किन से अगर आप परेशान हो गए हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको खास होममेड लिप स्क्रब के बारे में बताते हैं, जिसको रोज

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(pic credit- pexels)

Lip Scrub Homemade For Dead Skin: तेज धूप, कम पानी पीना लिप प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल करने से होंठों पर डेड स्किन काफी ज्यादा जम जाती है. अधिकतर लड़कियां अपने काले होंठों से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. काफी कुछ करने के बाद भी समस्या से राहत नहीं मिलती है. बदलते मौसम की वजह से होंठ रूखे, फटे और बेजान नजर आने लगते हैं. इसको दूर करने के लिए लोग महंगे लिप स्क्रब और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है और कालेपन की समस्या झेलनी पड़ती ही है. घर में मौजूद कुछ चीजों से आप एक असरदार होममेड लिप स्क्रब को आसानी से बना सकते हैं, जो आपके होंठों को पिंक बनाता है और साथ ही कालेपन और डेड स्किन से भी आपको छुटकारा देता है. आपके होंठ मुलायम और हाइड्रेटेड भी नजर आते हैं. आइए आपको बताते हैं किस चीज से आप घर बैठे आसानी से बना सकते हैं.

घर पर बनाएं खास होममेड लिप स्क्रब

होममेड लिप स्क्रब वाली की सामग्री

अगर आप घर पर ही लिप स्क्रब को आसानी से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूर होती है जैसे- चीनी, शहद, नारियल तेल ये चीजों आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी और साथ ही लगाने के बाद आपको कुछ ही दिनों में काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है.

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होममेड लिप स्क्रब बनाने का तरीका

बाहर से महंगा-महंगा खरीदने के बजाय आप घर पर ही लिप स्क्रब को आसानी से बना सकते हैं. इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी कटोरी लेनी है और उसमें चीनी, शहद और नारियल तेल को डाल देना है और फिर सभी चीजों को एकदम घोल देना है. स्मूद घोल आपको तैयार कर लेना है. अब आपका एक लिप स्क्रब बनकर तैयार है.

इस्तेमाल का तरीका

लिप स्क्रब को अगर आप लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले साफ पानी से अपने होंठों को साफ कर लेना है और फिर स्क्रब को अपनी उंगलियों की मदद से होंठों पर 1 से 2 मिनट तक हल्के हाथों में लगाना है. फिर 1-2 मिनट ऐसी छोड़ने के बाद गुनगुने पानी से होंठ को धोकर साफ कर लेने हैं. आपके होंठ काफी ज्यादा पिंक और हाइड्रेटेड भी नजर आएंगे.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. )