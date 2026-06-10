बालों से आ रही है गंदी बदबू तो घर पर बनाएं होममेड प्रोटीन हेयर मास्क, जानें कैसे बनाएं?

Homemade Protein Hair Mask: गर्मियों में बालों से जुड़ी समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिलती है. आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर ही होममेड प्रोटीन हेयर मास्क बना सकते हैं.

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(pic credit- pexels)

Homemade Protein Hair Mask: गर्मियों में पसीना, धूल-मिट्टी और स्कैल्प पर जमी गंदगी होने की वजह से बदबू आने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है, जिसके चलते आपको दूसरों के सामने खड़ा होने में भी अजीब लगेगा और साथ ही आत्मविश्वास में भी कमी आएगी. अक्सर लोग महंगे हेयर प्रोडक्ट्स को बालों में लगाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके बालों को काफी ज्यादा नुकसान होता है और साथ ही बदबू और झड़ने जैसी दिक्कतें भी नजर आती है. अगर आप घर पर ही होममेड प्रोटीन हेयर मास्क बनाते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. कुछ घरेलू उपाय भी इस समस्या को दूर करने में मदद आपकी कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं बालों की बदबू को दूर और मजबूत देने के लिए इस मास्क को घर पर कैसे बना सकते हैं. बालों को पोषण देने के साथ-साथ आपके बालों की गंदगी को भी दूर करता है. आइए बताते हैं बनाने का तरीका.

होममेड प्रोटीन हेयर मास्क बनाने की सामग्री

अगर आप होममेड प्रोटीन हेयर मास्क को घर पर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी जैसे अंडा, दही, नारियल तेल, एलोवेरा जेल, नींबू का रस ये सभी चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी. ये सभी चीजें आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है.

होममेड प्रोटीन हेयर मास्क बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही इस होममेड प्रोटीन हेयर मास्क को बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बाउल लेना है और फिर उसमें अंडा तोड़कर डाल देना है और फिर अच्छे से फेंटना है. इसमें ही आपको दही, नारियल तेल, एलोवेरा जेल और नींबू का रस भी अच्छे से मिला देना है. एक स्मूद पेस्ट तैयार जब तक न हो तब तक आपको इसको पकाना है. अब आपका होममेड प्रोटीन हेयर मास्क बनकर तैयार है. इसको आप घर पर आसानी से बना सकती हैं.

होममेड प्रोटीन हेयर मास्क लगाने का तरीका

इस होममेड प्रोटीन हेयर मास्क को लगाने के लिए बालों को अच्छी तरह धोकर सुलझाना है और फिर इस मास्क को स्कैल्प और बालों की लंबाई तक लगाना है. हल्के हाथों से 5 मिनट तक आपको इसको लगाकर अच्छे से मसाज करनी है. 30 से 40 मिनट तक मास्क को ऐसी लगाकर छोड़ देना है. इसके बाद आपको अपने बालों को अच्छे से शैंपू को धो देना है. आपके बाल काफी ज्यादा मुलायम और मजबूत हो जाएंगे.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.)